Roma-Servette, adesso è UFFICIALE: c’è il debutto

Roma-Servette, adesso è anche ufficiale: c’è il debutto della nuova maglia dei giallorossi con lo sponsor che da ieri ha un contratto di due anni

Dilemma sciolto. I tempi ci sono stati e stasera la Roma scenderà in campo con la nuova maglia, con lo sponsor sopra e non più con SPQR, che ha molti, visti i risultati arrivati, ha fatto storcere il muso. La Uefa ha dato l’ok e stasera Pellegrini e compagni giocheranno con Riyadh Season, dopo l’accordo trovato e ufficializzato nella giornata di ieri. Un accordo che permette alla società giallorossa di incassare 25milioni di euro in due anni. Una somma importante per le casse dei Friedkin.

Quindi il dubbio è stato sciolto, non ce ne stanno più, il nuovo sponsor giallorosso ci sarà nelle maglie già da stasera e accompagnerà per i prossimi due anni i calciatori della Roma. Dopo le polemiche di queste ore, la Roma giustamente, ha deciso di andare avanti per la propria strada. Giusto così. E stasera ci sarà il debutto.