Roma-Servette, giallo Mourinho risolto: ecco dove sta

Roma-Servette, “giallo” Mourinho risolto. Ecco dove lo Special One sta vedendo la partita di Europa League vista la squalifica

José Mourinho sta seguendo la Roma contro il Servette dalla tribuna stampa. Il tecnico, che deve scontare oltre questa anche altre due giornate di squalifica dopo la finale di Budapest, è in mezzo ai giornalisti. Laterale sì, ma nessun trattamento personale per il tecnico, che ha deciso di sedersi in mezzo agli organi dell’informazione.

Vicino a lui molti elementi dello staff, con Foti che come si vede è in panchina a gestire le operazioni in questo momento. Mou ritornerà vicino alla sua squadra in Coppa alla quinta giornata dell’Europa League. Un’assenza che pesa, che abbiamo visto anche in campionato: nelle prime due uscite in Serie A lo Special è stato squalificato. Sì, c’è una Roma con Mou in panca e c’è una Roma senza Mou in panca. La personalità dello Special è una di quelle che si sentono, che trascinano, che aiutano tutti quelli che scendono in campo. Al momento del gol di Lukaku, che ha stappato il match, nessuna reazione da parte di Mou in tribuna. Solamente pensieri. E niente di più.