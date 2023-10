Roma-Servette, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Servette è la gara valida per la seconda giornata del girone G di Europa League: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sosta la Roma di Mourinho torna in campo anche in Europa League, dopo aver ottenuto i tre punti in casa contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I ciocari avevano dimostrato grandi cose finora, mentre i giallorossi stavano nettamente rendendo al di sotto delle aspettative, riuscendo a centrare la vittoria soltanto in occasione della gara contro l’Empoli all’Olimpico.

Mai come di recente è stato messo in discussione il lavoro dello Special One sulla panchina romanista, tanto che anche una parte dei tifosi hanno cominciato ad indicarlo come principale colpevole delle disfatte della squadra.

In Europa tuttavia Pellegrini e compagni non hanno deluso le aspettative, riuscendo ad ottenere i tre punti nell’insidiosa partita in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol, e sperano di ripetersi nel match di oggi contro il Servette: ecco le possibili scelte degli allenatori e dove poter seguire la partita in diretta tv e streaming.

Roma-Servette: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma è chiamata alla vittoria nella gara di oggi contro gli svizzeri del Servette all’Olimpico, davanti ai propri tifosi. Andare a sei punti dopo due giornate sarebbe fondamentale per riuscire a passare agevolmente al turno successivo, e magari potersi permettere il lusso di lasciar riposare i calciatori più a rischio in caso di qualificazione raggiunta in anticipo.

Proprio per questo motivo Mourinho potrebbe decidere di affidarsi ancora a Romelu Lukaku, che questa volta dovrebbe essere affiancato dal Gallo Belotti, dopo che lo stesso allenatore ha annunciato che non avrebbe impiegato Dybala dal primo minuto per non rischiare un infortunio.

Si rivede Svilar tra i titolari, che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio dopo le deludenti prestazioni del connazionale Rui Patricio, mentre in difesa dovrebbe tornare Cristante a causa delle molte assenze nel reparto arretrato.

La partita sarà trasmessa sia in diretta su Sky, che consente anche un servizio mobile ai proprio clienti tramite l’app di SkyGo, che in streaming su Dazn. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista di questa sfida

ROMA (3-5-2) – Svilar; Mancini, Cristante, N’dicka; Karsdorp, Bove, Aouar, Paredes, Celik; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

SERVETTE (4-4-2) – Mall; Tsunemoto, Severin, Vouilloz, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia. All. Weiler.