Scambio Abraham-Lukaku: il club ha già risposto

Scambio Abraham-Lukaku, il piano del club per il futuro dell’attaccante belga: il club ha già risposto

L’inizio di campionato della Roma di Mourinho non è stato dei migliori, la formazione capitolina era chiamata a riscattare la pessima stagione dello scorso anno, dove nonostante quanto di buono fatto in Europa, resta l’amarezza per un sesto posto, arrivato solo grazie alla penalità inflitta alla Juventus, che ha concesso alla squadra l’accesso all’Europa League.

Gli uomini di Mourinho sono riusciti a conquistare appena otto punti nelle prime sette giornate, uscendo sconfitti in ben tre occasioni, contro Verona, Milan e Genoa. Non certo un rullino di marcia entusiasmante, soprattutto tenendo conto del valore degli avversari che, almeno sulla carta, erano inferiori ai giallorossi.

A trascinare la squadra è sempre il solito Dybala, che quest’anno però ha finalmente trovato un degno compagno di reparto, ovvero Romelu Lukaku, decisivo nelle ultime tre partite, in cui ha trovato sempre la via del gol. In estate i Friedkin proveranno ad acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea, tuttavia non sarà affatto un compito facile, soprattutto vista la recente decisione dei Blues.

Scambio Lukaku-Abraham: ecco la risposta del club

L’acquisto a titolo definitivo di Romelu Lukaku dovrà essere una delle priorità della società in vista della prossima stagione. Il futuro della Roma appare incerto, soprattutto visto il probabile addio di Mourinho a fine stagione, addio che rischia di arrivare in anticipo, soprattutto nel caso in cui i risultati scarseggino. Se la squadra dovesse continuare con questo trend negativo l’allenatore portoghese rischierebbe un esonero a stagione in corso, ecco perché sarà necessaria un’inversione di marcia, per cercare di raggiungere gli obbiettivi prefissati a inizio anno.

Dall’accesso in Champions potrebbe dipendere anche il futuro dell’attaccante belga, per il quale Pinto sperava in un ritrovato interesse del Chelsea nei confronti di Abraham per permettere alla trattativa di decollare. Secondo quanto riporta il portale GiveMeSport però i Blues non sarebbero più così interessati a riportare in Inghilterra Tammy Abraham, sul quale almeno al momento è ancora in vantaggio Ivan Toney, nonostante anche quest’ultimo sia da diversi mesi lontano dal rettangolo di gioco.

La squadra di Pochettino sta faticando parecchio in Premier League, soprattutto a causa dei pochi goal prodotti dal reparto offensivo, che ha portato la società inglese all’idea di dover necessariamente investire su un centravanti.