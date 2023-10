Voti Roma-Servette 4-0, Lukaku-Belotti da impazzire: Pellegrini show, ma c’è un 5

Voti Roma-Servette, giallorossi in scioltezza: Pellegrini, Belotti e Lukaku sugli scudi. C’è un’insufficienza.

Archiviando la pratica Servette praticamente dopo un’ora di gioco, la Roma si regala una serata assolutamente tranquilla, incamerando tre punti importanti che proiettano la compagine di Mourinho in testa al proprio girone in coabitazione con lo Slavia Praga. A sbloccare prima e a chiudere poi la contesa con il Servette ci hanno pensato i sigilli di Lukaku, Belotti (doppietta) e Pellegrini.

Molto buona la prova complessiva dei giallorossi, mai in difficoltà e ficcanti ogni volta che hanno alzato i giri del motore. Ottima la prova del ‘Gallo’ Belotti, che in pratica ha messo il suo zampino su tre gol: in occasione della rete di Lukaku attaccando con forza la profondità per dare sbocco all’azione e poi siglando una doppietta da vero e proprio rapace d’area di rigore. Sempre protagonista ‘Big Rom’: il numero 90 dà sempre la sensazione di saper fare la cosa giusta al momento giusto.

Pulito tecnicamente, cinico e spietato ogni volta che la palla scotta: molto della crescita della Roma passa dalle spalle e dai piedi del suo centravanti. Ottimo l’ingresso in campo di Lorenzo Pellegrini: sublime l’assist per Belotti, pregevole il piattone con il quale fa 3-0. A rovinare la sua prova, però, l’infortunio che lo ha costretto a chiedere il cambio: da valutare le sue condizioni.

Roma-Servette, solo Aouar stecca: TOP e FLOP della gara

L’unica insufficienza è rappresentata da Aouar. Poco dentro la partita, il franco-algerino in pratica non riesce a trovare mai quegli inserimenti che invece nel primo scorcio di stagione avevano rappresentato una variabile tattica interessata. Molto bene Celik, autore di due assist. Ordinaria amministrazione per il pacchetto arretrato, mai seriamente impegnato.

AS ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6 (’64 Karsdorp 6), Cristante 6,5, Ndicka 6; Celik 7, Bove 6,5 (’77 D’Alessio s.v.), Paredes 6,5, Aouar 5 (’46 Pellegrini 7.5 – ’56’ Pagano 6), El Shaarawy 6; Lukaku 7 (’64 Zalewski 64), Belotti 8.

Marcatori: 22′ Lukaku, 46′, 59′ Belotti, 52′ Pellegrini