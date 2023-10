Calciomercato Roma, assalto e addio bianconero: c’è anche Lewandowski

Calciomercato Roma, addio bianconero e nuovo assalto: coinvolto anche Lewandowski, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come emerso anche dalle evoluzioni dei diversi scenari di mercato giallorosso, trattative e occasioni presentatisi nel corso delle campagne acquisti sono spesso anche il frutto di incastri di situazioni e dinamiche non sempre prevedibili o preventivabili.

Ne sanno qualcosa anche in quel di Trigoria, dove fino a questo momento si è cercato di fiutare le giuste occasioni, per poi provare ad approfondire discorsi e diplomazie che permettessero, come nel caso di Lukaku, di chiosare inattese e importantissime operazioni di mercato.

Tante, da questo punto di vista, le nobili trattative nate in seno alla società giallorossa, che ha in questi quasi tre anni di coesistenza Pinto-Mourinho cercato di distinguersi sempre per l’approdo di elementi di calibro europeo che aumentassero ulteriormente la dimensione e lo spessore di un club e di una squadra cresciuti in modo evidente sin dall’arrivo dello Special One nella Capitale.

Non sempre, però, gli incastri e le vicende di mercato riescono a risolversi nel migliore dei modi e, anche in quest’ultimo caso, la campagna acquisti da poco trascorsa permette di presentare un emblematico esempio coinvolgente il mondo Roma: Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, anche il Barcellona su Marcos Leonardo

Il giovane attaccante brasiliano, oltre a distinguersi per il grande rendimento e le ottime prestazioni con la maglia del Santos, è divenuto anche protagonista di mercato, alla luce di una giovane età e lo sciorinamento di qualità che lo hanno portato ad essere attenzionato con non poca veemenza a livello europeo. Come emerso nel corso di queste ultime settimane, un campionato ricco e affascinante come la Premier League non poteva ignorare un profilo di tale spessore, inserendosi in una lista di realtà che seguono da tempo il giocatore.

La stessa Roma, come ammesso da Tiago Pinto a inizio settembre, ne monitora prestazioni e status da più di un anno a questa parte. Il veemente interesse nato a inizio agosto è certamente riflesso ed emblema di tale attenzione, scontratasi però con un insieme di imprevisti e situazioni che hanno impedito alla fine di trovare il via libera che garantisse l’intesa tra la Roma e il Santos.

Dopo il malcontento iniziale, Marcos Leonardo è tornato ad allenarsi e a giocare con il Peixe, certamente consapevole di poter prossimamente sbarcare in un continente calcisticamente importante come il nostro. Gli interessi, come detto, sono, però, numerosi e ai tanti di cui già noto va aggiunto quello di un Barcellona che viene presentato dalle penne spagnole di Todofichajes.com come uno dei club maggiormente interessati al gioiellino verdeoro.

Stando a quanto si legge, i blaugrana avrebbero iniziato, infatti, ad approfondire tale scenario dopo l’infortunio di Lewandowski e i rumors relativi ad un’uscita verso l’Arabia del campionissimo ex Bayern Monaco.