Calciomercato Roma, il Chelsea lo libera subito: Inter superata

Calciomercato Roma, il Chelsea lo libera subito ed è un’occasione per rinforzare la difesa. Sfida all’Inter che rimane in agguato.

A gennaio Pinto, come detto, si potrebbe muovere per un difensore. Smalling al momento è fermo ai box così come Kumbulla e Mourinho in queste ultime uscite è stato costretto a schierare Cristante in difesa, perdendo un bel giocatore in mezzo al campo. Si sa, così la Roma non può andare avanti. E soprattutto nelle ultime settimane del mercato, dopo la partenza di Ibanez, si è parlato di un possibile colpo.

Che poi però non è arrivato. Sarr, ad esempio, è stato accostato alla Roma perché Mauricio Pochettino al Chelsea non lo vede proprio. Ma nulla di fatto, il difensore è rimasto ai Blues in attesa di capire il proprio futuro, sicuramente lontano dalla squadra londinese. Un futuro che potrebbe essere identico a quello di un altro difensore del Chelsea, che secondo quanto riportato da TeamTalk, dovrebbe lasciare già nel prossimo mese di gennaio il club. Un elemento accostato a più riprese ai giallorossi.

Calciomercato Roma, il Bayern Monaco supera anche l’Inter

Il nome in questione è quello di Chalobah, classe 1999, che due anni fa ha rinnovato fino al 2028. Ma in poco tempo le cose sono cambiate e il Chelsea come sappiamo non solo ha cambiato proprietà ma anche allenatore. Un profilo che dalle parti di Trigoria potrebbe intrigare e che potrebbe anche essere chiesto in prestito per sei mesi. Almeno per chiudere il buco che al momento c’è ed è abbastanza evidente.

Ma occhio, perché secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.it, su Chalobah ci potrebbe anche essere l’interesse dell’Inter di Marotta, che mai lo ha perso di vista e che già lo aveva cercato. Una concorrenza folta perché sul centrale difensivo ci sarebbero gli occhi anche del Bayern Monaco alla ricerca di un sostituto di Pavard, passato appunto ai nerazzurri. Insomma, tutti in fila.