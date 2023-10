Colpaccio dalla Juventus: guizzo Roma, così cambia tutto

Calciomercato Roma, occasione a sorpresa dalla Juventus: così i giallorossi gli spalancano le porte. L’intreccio che sblocca tutto.

La vittoria contro il Servette ha permesso alla Roma di incamerare tre punti di nevralgica importanza con cui mettere una mattone decisivo per la qualificazione alle fasi finali di Europa League. Match sostanzialmente tranquillo per i giallorossi che, dopo aver sbloccato la contesa grazie a Romelu Lukaku, hanno dilagato nella ripresa grazie alla doppietta di Belotti e al sigillo di Pellegrini.

L’attenzione della compagine di Mourinho si proietterà ora alla sfida di campionato contro il Cagliari. Dybala e compagni non vogliono più permettersi passi falsi. L’obiettivo, dopo aver ritrovato quella solidità difensiva a lungo mancata, è cominciare a scalare subito la classifica. Ad ogni modo, sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale, rumours ed indiscrezioni continuano a tenere banco. L’ultimo ‘spiffero’ che riguarda le possibili mosse della Roma, però, concerne un intreccio a sorpresa che chiama in causa anche la Juventus.

Calciomercato Roma, Perin erede di Rui Patricio: la posizione della Juventus

Alla luce della situazione contrattuale di Rui Patricio, legato alla Roma fino al 30 giugno 2024, Tiago Pinto dovrà scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Dopo aver provato a capire i margini per Vicario, salvo poi vedersi costretta a tirare i remi in barca, i giallorossi valuteranno il da farsi.

L’obiettivo è quello di acquistare un estremo difensore forte, in grado di assicurare sicurezza e stabilità ma possibilmente dai costi non esorbitanti. Ecco perché, stando a quanto riferito da Stop and Goal, uno dei profili che potrebbero essere valutati dalla Roma è quello di Mattia Perin. Legato alla Juventus da un contratto in scadenza fino al 2025, l’ex portiere del Genoa negli ultimi anni è stato in grado di ritagliarsi un ruolo da protagonista, facendosi trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Motivo per il quale la Juve non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Tuttavia, nel caso in cui la Roma dovesse effettivamente affondare il colpo, non è escluso che, assicurando a Perin la titolarità, la strada non possa essere meno in salita. Ad ogni modo, fino a questo momento, si tratta di un’ipotesi e nulla più. Staremo a vedere cosa succederà.