Il blitz dalla Bundesliga rovina i piani: la palla ora passa alla Roma

Le ultime notizie di calciomercato che riguardano i giallorossi. La Roma è ancora in corsa per il gioiello, ma adesso deve affrettare i tempi.

Protagonista di una vittoria importante contro il Servette, la Roma di José Mourinho in tarda mattinata si riunirà per cominciare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. La priorità chiaramente va al campo anche se non poche le indiscrezioni che continuano a vedere la Roma direttamente o indirettamente protagonista.

Uno dei colpi che si pensava che la Roma potesse concretizzare da un momento all’altro è quello di Marcos Leonardo. L’attaccante del Santos, a lungo oggetto del desiderio dei giallorossi la scorsa estate, sta letteralmente trascinando il Santos verso la salvezza. Dopo i contatti andati in scena fino ad agosto, le parti non si sono più aggiornate. Questo spiega il motivi per il quale nelle scorse settimane diversi club abbiano cominciato a bussare alla porta del club paulista per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Roma, dall’interesse dell’Eintracht alla posizione del Santos: le ultime su Marcos Leonardo

Come confermato da calciomercato.it, sulle tracce del talentuoso attaccante brasiliano si è messo anche l’Eintracht Francoforte. Confermati dunque i contatti esplorativi con il club tedesco che, fino a questo momento, non ha ancora affondato il colpo.

Rispetto a quanto trapelava nelle scorse settimane, la Roma sembra aver mollato leggermente la presa. Non si può ancora parlare di colpo sfumato, ma la sensazione è che al momento le esigenze dei giallorossi siano proiettate altrove. In Brasile si vociferava di una valutazione di Marcos Leonardo schizzata alle stelle, fino ad arrivare ai 30 milioni di euro. Difficile che ciò possa accadere. Tuttavia, nel caso in cui il calciatore dovesse rendersi protagonista di nuove prove interessanti garantendo la salvezza al Santos, non è escluso che il prezzo del suo cartellino subisca una drastica impennata. A maggior ragione se si creassero i presupposti per un’asta internazionale. La Roma non è ancora tagliata fuori dalla corsa a Marcos Leonardo ma il tempo comincia a stringere. Inesorabilmente.