Il futuro di Dybala legato alla Champions: Pinto ha trovato l’erede

Il futuro di Dybala è legato alla Champions League dell’anno prossimo. E Pinto si sarebbe messo già all’opera per trovare l’erede

Il mercato è chiuso, come sappiamo, ma la Roma continua a quanto pare a muoversi non solo per gennaio ma anche per il futuro. Se nell’imminenza la sensazione è quella che Pinto andrà alla ricerca di un difensore centrale per non costringere Mourinho a giocare con Cristante dietro così come successo dopo l’infortunio di Smalling, la prossima estate potrebbero essere diverse le operazioni che il dirigente portoghese dovrebbe fare.

Senza dubbio il destino di molti giocatori non solo dipende dalla permanenza dello Special One, che ha un contratto in scadenza e che al momento non è stato rinnovato, ma anche e soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo reale questo, visto che davanti ci sono elementi come Dybala e Lukaku. Gente che difficilmente si trova in Serie A. Ed è proprio quello dell’argentino il futuro che la Roma deve capire: senza dubbio senza chiudere tra le prime quattro difficilmente rimarrà a Trigoria. Ed è per questo, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercatonews.com, che si guarda già al futuro.

Calciomercato Roma, c’è Furuhashi nel mirino

Il nome che si starebbe seguendo è quello di Kyogo Furuhashi una punta centrale molto talentuosa che al momento è di proprietà del Celtic. Nell’ultimo turno, prima della rimonta della squadra di Sarri, ha punito la Lazio con la rete che ha dato false speranze di vittoria agli scozzesi. Poco male, il suo lo ha fatto e rimane quindi nel mirino della Roma.

Un elemento che come caratteristiche – con le dovute proporzioni, ovviamente – ricorda Dybala. Tecnicamente bravo, fisicamente non così possente. Non è giovanissimo, visto che ha 28 anni, ma almeno tre-quattro stagioni su buoni livelli li potrebbe garantire. Insomma, si guarda al futuro, anche se l’obiettivo è ben chiaro. Chiudere tra le prime quattro per tentare di tenere anche Dybala.