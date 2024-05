Calciomercato Roma, il nuovo DS è già a lavoro

Emergono nuove indiscrezioni in merito al futuro direttore sportivo della Roma, che starebbe già lavorando a distanza sul progetto Roma

Uscire dall’Europa League contro le inarrestabili aspirine di Xabi Alonso non è di certo qualcosa che potrà essere recriminato a Daniele De Rossi, il cui percorso nella Roma, difatti, prosegue senza particolari contestazioni da parte dei tifosi. La conferma del comandante di Ostia per la prossima stagione non è soltanto qualcosa che restituisce una necessaria sensazione di continuità all’ambiente giallorosso, ma anche e soprattutto un elemento di appiglio per i vertici giallorossi, le cui mosse sul mercato possono finalmente trovare riscontro su una figura che possa fornire una precisa visione della Roma del futuro.

La persistente assenza di un direttore sportivo – mancante dallo scorso 3 febbraio, quando Tiago Pinto superò i cancelli di Trigoria per l’ultima volta – di certo non aiuta il concepimento di quell’inevitabile restyling che attende la rosa dei capitolini, per ora composta in gran parte da contratti in scadenza, prestiti in bilico e possibili plusvalenze.

Di conseguenza, la possibilità di interfacciarsi perlomeno con le esigenze e i desideri di Daniele De Rossi sta fornendo una qualche sorta di appiglio Lina Souloukou & co. Tuttavia, la finestra del mercato estiva si fa davvero vicina e, dunque, la presenza di un nuovo DS diviene semplicemente imprescindibile, così da usufruire di una vera e propria figura che possa mettere la faccia al momento opportuno.

Ghisolfi studia a distanza la Roma

Tra le recenti voci di corridoio inizia a distinguersi con chiarezza quella relativa alla possibilità che al centro sportivo Fulvio Bernardini si stessero tessendo delle relazioni lavorative con Florent Ghisolfi, attuale direttore sportivo del Nizza. Tra i numerosi nomi orbitati intorno al pianeta Roma, tra i quali spiccano senza dubbio alcuno quelli di Modesto (ds del Monza) e Nicolas Burdisso (direttore tecnico della Fiorentina), si è unito anche quello del francese.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, tuttavia, la figura di Ghisolfi non sarebbe semplicemente un’idea astratta su cui i capitolini riflettono nei ritagli di tempo, ma una prospettiva reale e realizzabile. Il quotidiano francese afferma che il Nizza starebbe già tastando il terreno per trovare un sostituto, poiché Ghisolfi starebbe già lavorando a distanza sulla Roma del futuro, così da giungere all’apertura del marcato estivo con le idee chiare.