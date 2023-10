Piano B Abraham: hanno sparato troppo alto

Piano B Abraham: il club spara troppo alto e la società si vede costretta a cambiare i suoi piani: pronta l’alternativa

Continua il buon rullino di marcia della Roma di Mourinho in Europa League. Dopo la vittoria in trasferta conto lo Sheriff Tiraspol, arrivata solo grazie al bel gol di Romelu Lukaku in area di rigore, arrivano ancora una volta i tre punti, che lanciano la squadra a punteggio pieno nel girone in piena corsa per il primo posto.

Arrivare sopra allo Slavia Praga è importantissimo, e non solo in termini di coefficiente Uefa, assicurandosi il primato infatti i giallorossi potrebbero evitare un turno in più in coppa, accedendo così direttamente agli ottavi della competizione, senza dunque il rischio di andarsi a giocare i sedicesimi.

La sfida contro lo Slavia Praga sarà dunque fondamentale, i ciechi infatti sono momentaneamente al comando del girone grazie alla differenza reti ed una vittoria nei due scontri diretti potrebbe essere l’unico modo per conquistare la vetta. L’uomo più in forma in questo momento è senza dubbio Romelu Lukaku, a segno ormai da diverse partite consecutive, ecco dunque che un suo acquisto nella prossima finestra estiva di calciomercato deve diventare la priorità della società, nel frattempo arrivano importanti novità che riguardano il Chelsea ed un possibile futuro dell’attaccante belga.

Piano B Abraham: la richiesta è folle

Ottima prestazione della Roma nella serata di ieri, che ha liquidato senza troppi problemi il Servette, conquistando così il punteggio pieno nel girone di Europa League. Nel post partita Mourinho ha voluto comunque calmare gli animi dei tifosi, ammettendo il basso livello di squadre come Servette e Sheriff Tiraspol rispetto a quello delle squadre di Serie A, aggirando così la domanda dell’inviato sul perché la squadra faticasse così tanto in campionato rispetto alle coppe.

Il trascinatore di questa squadra è senza dubbio Romelu Lukaku, che si sta caricando l’intero peso dell’attacco romanista a suon di gol, il suo acquisto dunque diventa sempre più una priorità della società, che nel frattempo continua a monitorare la situazione legata al Chelsea di Mauricio Pochettino, alla disperata ricerca di un centravanti.

I Blues monitorano da diverso tempo Ivan Toney, attaccante inglese del Brentford che lo scorso anno aveva fatto vedere grandi cose in Premier League. Secondo quanto riporta Football Insider però la chiusura di questa trattativa nel mercato di gennaio potrebbe non essere così scontata, il Brentford infatti non sarebbe disposto a lasciar partire l’attaccante inglese per meno di 100 milioni di euro, cifra che al momento i londisesi non dovrebbero essere intenzionati a pagare.

L’affare potrebbe così essere rimandato in estate, quando al calciatore rimarrà soltanto un anno di contratto, ed il club sarà così costretto ad abbassare le pretese. Sul taccuino del Chelsea c’è ancora il nome di Tammy Abraham, che potrebbe essere un’alternativa a Toney, soprattutto visto che con la Roma i Blues avrebbero da giocarsi la carta Lukaku per ammortizzare il costo del cartellino, anche se il favorito resta comunque il centravanti del Brentford