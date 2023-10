Roma, l’emozione non ha voce: “Mourinho sta facendo la storia”

Roma, annuncio e nuovo ringraziamento: al centro c’è sempre José Mourinho. Lo Special One “sta facendo la storia”.

Il momento di grande difficoltà in casa Roma non può certamente dirsi superato in modo totale, alla luce dei limiti palesati dalla squadra fino a qualche giorno fa e di una situazione in classifica che, almeno in campionato, resta a dir poco migliorabile. I soli otto punti fin qui ottenuti impediscono di dormire sonni tranquilli e, soprattutto, di pensare di poter compiere altri passi falsi.

Dopo l’imposizione contro il Frosinone, Lukaku e colleghi sono riusciti ad avere ragione anche del Servette, vincendo la seconda gara consecutiva e ottenendo il secondo trionfo in Europa League, che attualmente lascia intendere che, come inizialmente preventivabile, le due gare contro lo Slavia Praga, oltre ad avere un sapore di ricordo non proprio felicissimo, assumeranno anche il gusto di potenziale discriminante ai fini dell’arrivo in prima posizione in questo girone.

In attesa della sfida con il Cagliari, altrettanto importante e delicata, intanto, la Roma può quantomeno tirare un sospiro di sollievo dopo gli ultimi 180 minuti, contraddistinti, oltre che da evidenziazioni di aspetti che restano perfettibili, anche da fattori positivi e tutt’altro che da snobbare. Tra questi, si segnali anche una sorta di deja-vù.

Roma, emozione indescrivibile per D’Alessio: ringraziamento e dedica Special

Come già accaduto in passato, infatti, anche nel corso di questa stagione José Mourinho sta palesando una certa attenzione nei confronti dei giovani, provando a concedere spazio a diversi elementi selezionati dalla Primavera e che, come accaduto a Bove, Tahirovic, Felix o simili, sono da lui visti come potenziali coadiuvanti per la squadra.

Tra questi, si segnala da ieri sera anche Francesco D’Alessio, centrocampista classe 2004 subentrato proprio ad Edoardo Bove poco prima dell’80esimo minuto. L’emozione e la bellezza del momento era stata condivisa già dal giocatore nell’intervista ‘introdotta’ da Mourinho, che ha lasciato intendere come il giovanissimo abbia di fatto iniziato un percorso tanto atteso e sognato.

Proprio a tal proposito, lo stesso D’Alessio ha voluto commentare il suo esordio sui social, così parlando delle emozioni di ieri, con un pensiero particolare a chi, forse non casualmente, è da circa due decadi definito Special One.

“Si chiude una 48 ore dove ho vissuto emozioni che ancora non riesco a descrivere esattamente…ho ringraziato la mia famiglia per il sostegno e i sacrifici fatti, ma chiaramente un altro vero protagonista da ringraziare per questo esordio in prima squadra è colui che ha seguito la mia crescita e creduto nelle mie qualità, l’allenatore che da più di 20 anni sta facendo la storia del calcio mondiale: «Mister Josè Mourinho».

Ora testa alla partita di domani a Sassuolo con i miei compagni della Primavera, con la solita umiltà e disponibilità“