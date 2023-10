Stadio della Roma, reazione Comune: “Ostacolo sponsor”

Stadio della Roma, la reazione del comune dopo l’annuncio dello sponsor dei giallorossi che ora rischia di diventare un ostacolo

La costruzione del nuovo stadio della Roma ha da sempre attirato su di se una elevata attenzione mediatica. Il progetto del nuovo impianto, che ha visto l’ex presidente James Pallotta come suo “ideatore”, non solo non ha mai visto la luce, ma non ha ancora ricevuto diversi ok, tra i quali quello dell’area scelta dalla società.

Le gestione precedente aveva provato in tutti i modi a convincere gli organi competenti ad accettare la proposta romanista, senza mai riuscirci. La prima area individuata fu quella di Tor Di Valle, un luogo abbandonato al degrado, che avrebbe bisogno di un’urgente riqualifca, tuttavia già in quell’occasione le diverse problematiche riscontrate portarono la società a cambiare idea, per poi successivamente cedere le quote del club ai Friedkin.

La famiglia Friedkin sembrerebbe comunque avere le idee più chiare rispetto ai suoi predecessori, nel progetto presentato al comune infatti ci sarebbe solo la costruzione dello stadio, e non di una serie di impianti, come ad esempio le due torri con gli uffici, che avrebbero potuto comprometterne la realizzazione, tuttavia la situazione non si è ancora sbloccata, e l’imminente accordo raggiunto con gli arabi potrebbe compromettere la realizzazione del nuovo stadio.

Stadio della Roma, il comune non ci sta: “Ostacolo sponsor”

Il nuovo stadio della Roma è una delle notizie che maggiormente tiene in ansia i tifosi giallorossi, che negli ultimi anni hanno dovuto più volte vedere questo progetto rimandato a causa delle istituzioni. I Friedkin hanno provato a dare una scossa, cambiando il luogo in cui l’impianto sorgerà, ma anche in questo caso i problemi non sono tardati ad arrivare.

In diretta su TvPlay è intervenuto il presidente della Commissione Sport del Comune di Roma Ferdinando Bonessio, che ha parlato proprio del nuovo stadio e dei problemi che potrebbero sorgere dopo che la Roma ha ufficializzato il nuovo sponsor dall’Arabia Saudita:

L’assemblea capitolina, ovvero il massimo organo di governo cittadino, ha espresso un parere favorevole alla deliberazione del progetto stadio come opera di pubblico interesse della città. Un’opera realizzata su un terreno di proprietà pubblica che avrà bisogno di una serie di infrastrutture ma se Roma aveva bisogno di un’iniezione di liquidità si prepara questo percorso, lo si porta a conoscenza parlandone col sindaco che infatti si è definito sorpreso da questo annuncio. Credo che non ci sia stata comunicazione e in questo senso la Roma deve cambiare approccio e fare un salto di qualità. I tempi ci sono tutti per la realizzazione del nuovo stadio ma si sta prendendo una strada non idonea, sicuramente questa cosa non lo favorisce”.