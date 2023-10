Addio Mourinho-Roma, cambia di nuovo tutto: “Non ne ho”

Il futuro di José Mourinho continua a tenere banco in queste calde ore autunnali della Roma. L’indiscrezione rilanciata dal ‘Corriere dello Sport’ alimenta il ‘giallo’.

Oltre a preparare l’importante sfida di campionato contro il Cagliari, dalla quale i giallorossi sperano di ottenere punti fondamentali per risalire la classifica, la Roma deve tenere a bada anche le voci legate al futuro di Mourinho.

Anzi, il risultato contro la compagine di Ranieri potrebbe addirittura fungere da spartiacque per il possibile esonero di José Mourinho. I Friedkin, infatti, sarebbero pronti ad operare il clamoroso ribaltone in panchina secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, che alimenta le voci su un possibile interessamento per Flick. Il club capitolino, indirettamente, si è affrettato a smentire il tutto ma chiaramente la situazione è da monitorare con estrema attenzione. Ad ogni modo ricordiamo che lo ‘Special One’ è legato alla Roma da un contratto in scadenza la prossima estate che non è stato ancora rinnovato.

Roma, addio Mourinho: “Non ho notizie simili”

Come prevedibile, i rumours sull’eventuale esonero di Mourinho si sono letteralmente presi le luci della ribalta. Sui social la torcida giallorossa ha immediatamente preso posizione, mostrandosi piuttosto contraria all’idea di un addio immediato dal proprio condottiero.

Indipendentemente da questo, l‘opzione Arabia per Mou, come ammesso dallo stesso allenatore portoghese, non può essere trascurata. Tuttavia, l’attenzione è chiaramente rivolta ai risvolti immediati della situazione. A prendere posizione con un tweet di risposta ad un commento di un tifoso è stat0 anche Augusto Ciardi. Esprimendosi sull’argomento, Ciardi ha così chiosato: “Non ho notizie simili a quelle date dal Corriere”.

Lukaku e compagni sono comunque chiamati a trovare quella continuità di rendimento che fino a questo momento si è rivelata la spada di Damocle del cammino in campionato dei capitolini.