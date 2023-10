Calciomercato Roma, assalto al rossonero e prezzo fissato: in Premier League fanno sul serio, arriva l’annuncio dell’agente.

Gli scenari di mercato valutati dalla Roma nel corso degli ultimi anni sono stati certamente numerosi e ci hanno permesso di assistere, oltre che ad alcuni errori legati a valutazioni e investimenti sbagliati, ad un modus operandi sempre in grado di consegnare a Mourinho squadre competitive e costruite nel pieno rispetto del settlement agreement.

Quest’ultimo, da tempo, rappresenta una discriminante troppo importante per essere ignorata ai piani alti di Trigoria, dove anche la scorsa estate si è approcciato al calciomercato con l’intento iniziale di concretizzare la giusta e necessaria quantità di entrate entro la fine del mese di giugno. Obiettivo degnamente raggiunto da Tiago Pinto e colleghi che, dal mese di luglio in poi, hanno dovuto concentrare le proprie attenzioni su obiettivi e scenari che permettessero di aumentare lunghezza e qualità della rosa coerentemente con le possibilità economiche del club.

Assalto ai rossoneri di Bundes, l’annuncio che fissa il prezzo: era stato cercato anche dalla Roma

Trattative del passato più e meno recente hanno sicuramente lasciato intendere l’importanza legata alla capacità di saper cogliere gli scenari giusti nelle corrette tempistiche, come capitato allo stesso Lukaku, il cui arrivo a Roma, come ammesso dallo stesso Tiago Pinto nella conferenza stampa di inizio settembre, non si sarebbe potuto concretizzare in una fase diversa e meno avanzata dell’estate.

Il calciomercato, come si è appreso, è infatti cangiante e in grado di generare novità e cambiamenti di prezzi e situazioni in poco tempo, generando ingerenze anche nelle valutazioni e le decisioni finali del club. Da tale punto di vista, non possono dunque essere ignorate le dichiarazioni ufficiali dell’agente di un calciatore accostato con veemenza anche alla Roma in passato, Piero Hincapié.

Il valoroso ed eclettico difensore del Bayer Leverkusen ha dimostrato e confermato il proprio valore anche in Europa, richiamando le attenzioni di un campionato nobilissimo come la Premier League. Più volte vicino al Liverpool in estate, della sua situazione e del futuro ha così parlato l’entourage Manuel Sierra, con Joaquin Saavedra del Futbol Sin Casette.

“Il Liverpool è stato interessato a lui ma in quella fase di mercato scelse di fare investimenti a centrocampo. Per gennaio ne stanno parlando, così come con altri club ma il prezzo resta quello non inferiore ai 50 milioni di euro”.