Calciomercato Roma, gelo totale e occasione in Premier: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, parabola discendente e occasione in Premier per il ‘riscatto’: l’annuncio ufficiale conferma la decisione.

Sono tante le questioni in grado di generare una certa attenzione in casa Roma nel corso di queste ultime settimane, alla luce delle tante difficoltà fin qui vissute dagli uomini di Mourinho, bravi a distinguersi fino a questo momento per un buon approccio all’Europa League ma molto meno abili nel riflettere con coerenza il proprio valore in Serie A, dove occupano da troppo tempo una regione destra di classifica ben lungi dalle effettive qualità di Dybala, Lukaku e colleghi.

I soli otto punti in classifica sono certamente un dato emblematico, da contestualizzare rispetto alle suddette difficoltà, alle quali bisogna però aggiungere quantomeno la presa di consapevolezza circa i diversi infortuni cui la squadra è andata incontro, pur senza trasformare quest’aspetto in un alibi che giustifichi un rendimento fin qui sotto la sufficienza.

Dopo Genova, comunque, la squadra ha quantomeno palesato una parvenza di reazione, riflessasi in modo evidente contro il modesto Servette e, seppur con meno veemenza, nella precedente gara contro il Frosinone, sconfitto senza troppe velleità ma, al contempo, palesando limiti sui quali sarà comunque necessario lavorare in questa parentesi delicata di stagione.

Fondamentale, ad oggi, ragionare step by step e riflettere di volta in volta sugli aspetti perfettibili, ripartendo e lavorando altresì sulle note positive che, anche in un momento abbastanza delicato come quello fin qui vissuto, possono comunque essere registrate.

Calciomercato Roma, stallo e gelo totale Sancho-Manchester United: l’annuncio di Ten Hag

Intanto, proprio mentre Mourinho e colleghi sono attesi da un lavoro squisitamente di campo in quel di Trigoria, non è da escludersi che Pinto e colleghi stiano attenzionando eventuali e possibili occasioni di mercato da approfondire in un futuro non troppo lontano.

Da questo punto di vista, anche in casa Roma si sta registrando quantomeno una certa attenzione verso una situazione in grado di avere una eco internazionale per la sua importanza. Ci riferiamo alla situazione Sancho in casa Manchester United, acuente le asperità di un momento già di per sé delicato per i Red Devils di Ten Hag.

Reduce da un periodo di insufficienze e difficoltà, l’ex Borussia Dortmund parrebbe ormai ai margini del progetto e, oltre ai concreti sondaggi della sua ex squadra, nei precedenti giorni si era evidenziato come anche in casa Roma si potesse valutare questo scenario, seppur con la consapevolezza che potrà concretizzarsi solo a determinate condizioni, per ora abbastanza lontane dalle pretese ancora importanti del club inglese

La situazione, comunque, è in una vera e propria fase di stallo, come lasciato intendere dallo stesso tecnico dei Red Devils che nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Brentford, si è così espresso a riguardo. “Mi dispiace, ma non si registrano novità sul fronte Sancho. Non è a disposizione e non fa parte della squadra, dunque non ho nulla da commentare“. Emblematica, poi, la risposta a chi ha chiesto se ci fossero stati dei dialoghi tra i due: “Come ho già detto, lo faremmo se lui fosse disponibile“.