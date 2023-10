Calciomercato Roma, sfida e colpaccio in Serie A: 25 milioni

Calciomercato Roma, sfida e rinforzo in Serie A: prezzo schizzato per il talento da consegnare a Mourinho. Gli ultimi aggiornamenti.

L’inizio di campionato della Roma non è certamente stato fin qui tra i migliori: plurime, infatti, le difficoltà emerse nel corso di queste settimane del terzo anno giallorosso di José Mourinho.

Dopo aver totalizzato solamente un punto nelle prime tre giornate, l’illusorio 7-0 con l’Empoli ha lasciato spazio ad un’altra serie di risultati non brillantissimi, contraddistinti dal distratto pareggio in quel di Torino e, soprattutto, dal ben più preoccupante tonfo di Genova, arrivato al termine di una prestazione a dir poco insufficiente e che non poco aveva contribuito ad aizzare polemiche e critiche nei confronti di squadra e allenatore.

A circa due settimane di distanza, intanto, la Roma sta provando a ritrovare una serenità mancante da non poco tempo e che, in parte, parrebbe essere stata ripristinata dalla vittoria con il Frosinone e dalla rotonda imposizione contro il Servette giovedì sera, in grado di confermare l’impatto di Lukaku e il buono stato di forma di un Belotti apparso sin da subito più vivido rispetto alla passata stagione.

Manca ancora molto, comunque, per comprendere se questa squadra sia davvero guarita e, in tale direzione, la trasferta di Cagliari potrebbe generare nuove e non trascurabili indicazioni.

Calciomercato Roma, rivelazione e conferma Gudmundsson: 25 milioni in Serie A

Intanto, proprio mentre sui prati di Trigoria si continua a lavorare al fine di recuperare gli infortunati e, soprattutto, di trovare un equilibrio che generi finalmente una continuità tanto attesa e mancata fino a questo momento, ai piani alti del centro sportivo non si fermano le attenzioni e i monitoraggi finalizzati allo studiare le possibili e future mosse di mercato.

Su tale fronte, non devono sfuggire gli ultimi aggiornamenti provenienti da Calciomercatoweb.it, relativi ad un nome già accostato alla Roma nelle passate settimane e ben noto soprattutto per il grande impatto avuto nella su citata debacle di Genova. Ci riferiamo a Albert Gudmundsson, protagonista non solo della salvezza del Genoa ma anche di un impatto in Serie A che ha messo in difficoltà, appunto, anche gli stessi uomini di Mourinho.

In grado di attirare diverse big del nostro campionato, tra cui il Napoli, il talento islandese ha un costo del cartellino aumentato in modo precipitoso in queste ultime settimane e che, attualmente, lo vede essere quotato circa 20-25 milioni di euro. Questa la cifra per chi, come la Roma, potrebbe decidere di tentare un importante colpo che rinforzi e aumenti qualità e prolificità del reparto offensivo.