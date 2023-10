Esonero di Mourinho bloccato: fronte compatto per il no

Esonero di Mourinho bloccato: fronte compatto dei tifosi che si sono dichiarati contrari all’addio dello Special One

La panchina di José Mourinho scotta come non mai dopo il deludente avvio di stagione dei giallorossi. Sebbene la società non abbia investito sui cartellini dei giocatori il monte ingaggi è ancora una volta messo a dura prova, grazie anche all’arrivo di Romelu Lukaku, che al Chelsea guadagnava oltre 10 milioni a stagione e che si è “accontentato” di circa 8 milioni di euro per trasferirsi nella capitale.

Sono molti i calciatori in rosa con stipendi piuttosto elevati, come ad esempio uno dei nuovi acquisti, l’ex Francoforte Ndicka, al quale la società capitolina ha offerto ben quattro milioni di euro netti a stagione, per convincere definitivamente il calciatore dopo l’interesse del Milan.

A questi stipendi vanno aggiunti i sette milioni più bonus percepiti dallo Special One, una cifra record per la Roma che prima di lui non aveva mai pagato così tanto un allenatore. Ecco perché i pessimi risultati di inizio stagione hanno portato i Friedkin a ragionare sul futuro a breve termine del tecnico portoghese, futuro sul quale i tifosi romanisti si sono già ampiamente espressi.

Esonero di Mourinho bloccato: tifosi uniti con lo Special One

Negli ultimi giorni si sono susseguite una serie di notizie secondo le quali José Mourinho, in caso non riuscisse a conquistare la vittoria a Cagliari, verrebbe esonerato seduta stante. Sempre secondo le ultime indiscrezioni i Friedkin avrebbero già individuato in Hans Flick il possibile sostituto del portoghese, indiscrezione che però pare essere stata già smentita dalla società.

AsRomalive.it ha lanciato un sondaggio sui propri canali social, per scoprire quale sia il pensiero dei tifosi romanisti sul possibile addio dello Special One, e i risultati sono stati davvero sorprendenti. Addirittura il 94% dei votanti si è espressa a favore di José Mourinho, ritenendo il tedesco non all’altezza di essere il suo sostituto.

Nonostante il malcontento che si respira nella piazza romanista Mourinho, almeno per i tifosi, resta intoccabile, tuttavia se i risultati dovessero purtroppo continuare ad essere questi il club si vedrebbe costretto a prendere una decisione drastica per dare una scossa all’ambiente, e purtroppo l’unica possibile sarebbe l’addio del portoghese, una uomo difficile da rimpiazzare, soprattutto per quello che ha dato alla squadra in termini di mentalità, fattore determinante per i risultati ottenuti in Europa.