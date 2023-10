Esonero Mourinho, erede già in Italia: “Non è Flick”

Esonero Mourinho, le radio romane questa mattina sono scatenate e commentano la notizia. Non c’è solo Flick come erede

La prima pagina del Corriere dello Sport di questa mattina che parla di un esonero di Mourinho qualora la Roma dovesse perdere domani a Cagliari è sicuramente il tema del giorno. Non solo per l’addio di Mou, ma anche per quello che potrebbe essere il sostituto, già bloccato dai Friedkin, che porta il nome di Flick, ex commissario tecnico della Germania.

Non solo sui social. Se ne parla anche nelle radio romane, con tutti i commentatori che hanno detto la propria sulla questione del giorno. Ad avere dei dubbi è Furio Focolari, che ha parlato a Radio Radio. “Non sono convinto che la verità sia quella. Sappiamo che il Corriere ha una certa politica nei confronti di Mou e probabilmente ha avuto qualche sentore. Io non ci credo, mi sembra un’esagerazione. Che Mourinho alla fine del contratto andrà via dalla Roma sono certo. Ma che adesso ci sia questa svolta così improvvisa non ci credo”.

Esonero Mourinho, anche Motta come erede

Sempre durante lo stesso programma ha parlato il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini, che ha parlato così: “Zazzaroni sa molte cose di Mourinho, la notizia è veritiera. Ora i Friedkin devono parlare, almeno uscire con una nota del Club. C’è da dire che la stagione della Roma va valutata con Lukaku in squadra. E allora solo Genova è negativa. In genere queste mosse vengono fatte quando lo spogliatoio non sta più col tecnico, ma non mi sembra questo il caso della Roma”.

Ha parlato anche Roberto Pruzzo. “La notizia del Corriere dello Sport non mi meraviglia, avevo avuto già io alcune informazioni in merito. Non è escluso niente, dobbiamo solo aspettare se succederà o meno”. Infine un commento anche di Stefano Carina: “Secondo me Thiago Motta è uno dei candidati per sostituire Mourinho alla fine della stagione”. Insomma, tra l’esonero immediato e un addio alla fine dell’anno, la sensazione di tutti è che l’avventura dello Special One sulla panchina giallorossa stia in ogni caso volgendo al termine. Si devono capire solamente i tempi.