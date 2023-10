Esonero Mourinho, la verità di Zazzaroni: “Possono smentire ciò che vogliono”

Esonero Mourinho e sostituto tedesco, nuovo annuncio dopo la smentita ufficiale della Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

In un momento così delicato e importante per la Roma, non meraviglia il fatto che una notizia come quella rilasciata in mattinata da Il Corriere dello Sport sia in grado di accendere animi e timori all’interno di una città consapevole di non essere in uno dei migliori periodi della propria storia calcistica. Senza denigrare le ultime vittorie arrivate con Frosinone e Servette, il bottino in campionato e i limiti fin qui palesati non possono in alcun modo essere ignorati: fondamentale il cercare di trovare una continuità fin qui mancata e ottenere una serenità forse mai raggiunta nel corso di questa primissima parentesi stagionale.

Proprio da tale punto di vista, le notizie e le indiscrezioni di cui detto sopra non aiutano certamente un ambiente già di per sé rovente, seppur mai lontano dalla squadra e dal supportare giocatori e allenatore. Tornando alla notizia di giornata, assumente nella mattinata un sapore di bomba mediatica vera e propria, riferiamo di seguito la posizione di Ivan Zazzaroni, che ha così commentato la vicenda di queste ultime ore.

Esonero Mourinho, la risposta di Zazzaroni dopo la smentita della Roma

Va ricordato, innanzitutto, che la Roma ha smentito in modo ufficiale la notizia rilasciata su Il Corriere, facendo di fatto cadere lo scenario di un addio di Mourinho in caso di sconfitta a Cagliari e il consequenziale approdo sulla panchina romanista dell’ex CT della Germania, Flick. Sulla vicenda, così Zazzaroni, intervenuto a Centro Suono Sport.

“E’ tutto assolutamente vero, dal momento che volevano cacciare Mourinho già dopo Genova. Non so quale sia il reale motivo di questi rapporti. Non posso pensare che Friedkin sia geloso della sua popolarità. I rapporti sono questi. Non è stato rinnovato il contratto e a fine stagione andrà via, se non prima. Datemi un motivo tecnico per cui si debba avere una situazione del genere”.

“La soluzione tedesca è vera al 100%. In Germania mi hanno detto che Flick è stato cercato. Ho scritto solo verità, poi la smentita della Roma è normale. Sono felicissimo che l’abbiano fatta perché a questo punto Mourinho deve restare qualsiasi cosa accada. Quello che ha dato l’allenatore a Roma in questi due anni in termini di upgrade, di risultati e finali, è irripetibile con una squadra del genere e con un mercato bloccato dal settlement agreement. Un giorno quando Mou andrà via, ci spiegheranno la ragione per cui c’è questa situazione. Ricordo che Friedkin non era a Budapest: è scioccante pensare che lo volessero esonerare”

“Possono smentire ciò che vogliono ma la situazione è totalmente vera. Penso però che se la Roma dovesse perdere a Cagliari, coerentemente si vada avanti con Mourinho. Conte al posto di Mou? Per come lo conosco, non sarebbe lui qualora accettasse la proposta. Sta ricaricando le batterie in questa fase ma vuole investimenti, giocatori e, soprattutto, vincere. Non ho saputo di contatti con lui, se non quando c’era Fienga”.