Esonero Mourinho, ecco tutti i dettagli dell’articolo del Corriere dello Sport che svelano quella che potrebbe essere la decisione clamorosa dei Friedkin

Se nella notte vi abbiamo riportato il titolo del Corriere dello Sport in edicola questa mattina che parla di un esonero di Mourinho qualora domani la Roma dovesse perdere a Cagliari e con Flick, ex commissario tecnico della nazionale tedesca già bloccato, oggi entriamo nel dettaglio dell’articolo che scuote il mondo giallorosso e che potrebbe vedere un cambio immediato in panchina. Incredibile.

Dan Friedkin, presidente americano della Roma, avrebbe voluto cacciare lo Special One dopo la sconfitta contro il Genoa in campionato di una settimana e mezza fa. Era a Roma il proprietario del club per la Ryder Cup, e solamente l’intervento di Pinto ha bloccato tutto. Per quello che sarebbe, si legge, “un’autentica follia tecnico ambientale”.

Esonero Mourinho, ecco i motivi dell’addio

“Dietro la rottura tra il presidente e l’allenatore non c’è nessun motivo di natura tecnica” spiega Ivan Zazzaroni nel suo articolo. E i due non hanno mai avuto nessun contatto diretto. E allora nel dettaglio si cercano di capire i motivi che porterebbero a questa decisione qualora domani sera da Cagliari dovesse arrivare un risultato negativo.

Non ne viene trovato uno in particolare nonostante vengano fatte diverse ipotesi, ma si arriva al punto che qualora non si arrivasse a nessun ripensamento la Roma e la Serie A potrebbero perdere Mourinho nel breve giro di posta e senza nessuna possibilità di appello. “Senza un vero perché” si legge ancora. Ma che errore avrebbe fatto Mourinho? “Quello di non aver lasciato dopo la finale (rubata) di Budapest rinunciando a 96milioni di dollari arabi” sottolinea Zazzaroni. Che chiude con un appello, quello ai Friedkin invitato a tornare sui suoi passi. Situazione caldissima in casa giallorossa.