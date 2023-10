Genoa-Milan, Var sotto accusa: “Gol irregolare”

Genoa-Milan, l’arbitro e i suoi assistenti finiscono di nuovo al centro delle critiche a causa della rete di Pulisic: “Gol irregolare”

La corsa Champions si fa sempre più complicata per la Roma di Mourinho, costretta già ad inseguire dopo il pessimo avvio di stagione che aveva collocato la squadra tra le ultime della classifica. Il dato allarmante non sono solo le sconfitte, ma anche il livello degli avversari contro cui sono arrivate, i giallorossi infatti hanno affrontato solo il Milan tra le “grandi”, perdendo punti contro Salernitana, Verona e Genoa.

L’unica attenuante può essere il fatto di aver giocato due di queste tre gare in trasferta, ma questo non può essere un vero e proprio alibi per una rosa costruita per poter ambire alle prime quattro posizioni. Sarà necessaria un’inversione di marcia dunque per sperare di centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione, in caso contrario a risentirne potrebbe essere proprio José Mourinho.

Nel frattempo due delle avversarie dei giallorossi nella corsa al quarto posto, ovvero Inter e Milan sono scese in campo rispettivamente contro Bologna e Genoa, con i nerazzurri che non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 in casa, mentre il Milan ha trovato il vantaggio sullo scadere con un gol molto sospetto del nuovo acquisto Pulisic.

Genoa-Milan, disastro Var: “Gol irregolare”

L’Inter si ferma ancora, e dopo la prima sconfitta trova anche il primo pareggio, in casa contro un Bologna che ha lottato fino all’ultimo nonostante lo svantaggio di due reti in trasferta. I nerazzurri sono ancora saldamente in piena lotta per lo scudetto, ma vengono scavalcati dai rivali del Milan, che trova la vittoria in trasferta a Marassi all’ultimo respiro con il gol di Pulisic.

Vantaggio arrivato non con poche polemiche, l’arbitro infatti si è visto costretto ad andare a controllare le immagini al Var per un sospetto fallo di mano in area dell’attaccante americano. Controllo che secondo molti sarebbe avvenuto in maniera troppo frettolosa, con le immagini mostrate che lasciano più di qualche dubbio sulla regolarità di questa marcatura.

Un gol che regala tre punti pesantissimi ai rossoneri, che rilanciano le loro ambizioni per il tricolore scavalcando momentaneamente i cugini interisti. Le immagini circolate in rete non sono chiarissime, in quanto il tocco avviene tra petto e braccio, tuttavia sono bastate ad alimentare lo scontento dei tifosi di casa, che sui social hanno fatto sentire tutta la loro rabbia, ritenendo la rete assolutamente irregolare.