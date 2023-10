Infortunio Pellegrini, c’è la lesione: i tempi di recupero

Infortunio Pellegrini, l’ecografia ha evidenziato una lesione. Ecco quali sono i tempi di recupero per il capitano

Di dubbi non ce n’erano già giovedì sera. Lui a Cagliari non ci sarebbe stato. Ma l’ecografia alla quale si è sottoposto Pellegrini dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo undici minuti dopo il suo ingresso a inizio secondo tempo potrebbe tenere il capitano dal rettangolo verde per molto tempo. Di miracoli non se ne possono fare.

Quella che domani giocherà in Sardegna contro la squadra di Ranieri sarà ancora una volta una squadra incerottata. Non c’è Smalling – Cristante quindi verrà impiegato di nuovo dietro – e non ci sarà nemmeno Lorenzo. Il Corriere della Sera sottolinea come per il capitano ci sia una lesione in un punto in cui già c’era una cicatrice. Resta da stabilire l’entità della stessa per capire i tempi di recupero.

Infortunio Pellegrini, quando torna il capitano

Pellegrini ovviamente salterà il doppio impegno della Nazionale di Luciano Spalletti – nemmeno Spinazzola è stato convocato – e si metterà immediatamente a lavoro per cercare di tornare disponibile il prima possibile. Ma come detto i miracoli non si possono fare e vederlo in campo contro il Monza alla ripresa appare comunque una cosa quasi impossibile.

Al rientro, poi, si tornerà immediatamente a giocare ogni 3 giorni visto che ci sarà pure l’Europa League in mezzo, ma si andrà con i piedi di piombo sperando anche che Renato Sanches e Aouar possano essere in forma. Il primo potrebbe mettersi alle spalle lo stop muscolare, il secondo ancora non si è ambientato ma viste le assenze anche domani sera dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Paredes e di Bove in mezzo al campo. Si va verso questa soluzione. In attesa di fare pace con la fortuna, che non circola proprio dalle parti di Trigoria.