Mourinho a rischio esonero, il comunicato UFFICIALE della Roma

Esonero Mourinho, ufficiale: arriva la smentita della Roma che blocca sul nascere ogni possibile illazione. Ecco l’agenzia di stampa che fa chiarezza

La Roma si è fatta sentire. E lo ha fatto attraverso l’Ansa che, di fatto, ha smentito la notizia del possibile esonero di Mourinho qualora i giallorossi non dovessero vincere a Cagliari domani sera. Una gara che in ogni caso è di fondamentale importanza per la squadra di Mourinho. Una gara da prendere con le pinze.

L’agenzia dell’Ansa è questa: “Il club definisce “fake” la ricostruzione di un possibile esonero di José Mourinho in caso di sconfitta contro la squadra di Claudio Ranieri, apparsa questa mattina sul Corriere dello Sport. Dalla società giallorossa, inoltre, ribadiscono come non ci sarebbe mai stato alcun contatto tra la proprietà americana, in particolare Dan Friedkin, e il tecnico tedesco Flick per un eventuale dopo Mourinho”. Insomma di vero c’è poco. O nulla. Se non una notizia che la Roma ha smentito in maniera immediata. I Friedkin si sono fatti sentire.

Una notizia che senza dubbio ha scosso il mondo giallorosso. Già da ieri sera, nel momento in cui è spuntata la prima pagina del Corriere dello Sport, ha iniziato a commentare su tutti i social e anche questa mattina in radio. Una presa di posizione netta del club, che lancia un messaggio a tutti. Mourinho resta in sella.