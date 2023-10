Roma, mazzata Pellegrini: svelati i tempi di recupero dall’infortunio

Emergono ulteriori dettagli in merito alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, costretto allo stop nel corso della gara con il Servette.

Sono tante le notizie che nelle ultime ore stanno calamitando l’attenzione mediatica in casa Roma. A cominciare dei rumours relativi al futuro di Mourinho ma non solo. A tenere banco sono anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini, fermo ai box per un infortunio patito contro il Servette.

Dopo aver siglato un assist e un gol di pregevole fattura, il capitano della Roma è stato costretto a dare forfait ritornando immediatamente negli spogliatoi e toccandosi il flessore. Un suo impiego immediato era stato escluso a priori, motivo per il quale il suo rientro era già stato fissato per la giornata immediatamente successiva al ritorno dalla sosta. Tuttavia l’indiscrezione rilanciata da Sky ha fatto ulteriore chiarezza sulle stime del rientro di Pellegrini.

Secondo quanto evidenziato da Sky, infatti, l’infortunio accorso a Pellegrini potrebbe costringere il capitano della Roma ad uno stop di circa un mese. Se confermata, si tratterebbe di una notizia pessima per i giallorossi, costretti ad un vero e proprio tour de force nei prossimi impegni stagionali tra campionato ed Europa League.

Roma, infortunio Pellegrini: si teme uno stop di un mese

L’evolvere della situazione è comunque da monitorare con estrema attenzione. Messosi in evidenza contro il Frosinone con un gol d’autore, Pellegrini aveva trovato il bis con il Servette pur partendo dalla panchina. Proprio il suo ingresso in campo aveva permesso di sigillare il match, imprimendo la svolta definitiva da un punto di vista qualitativo.

Lo stop di un mese, però, potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola. Il centrocampo della Roma, infatti, ha già dovuto fare i conti con numerose defezioni, con i problemi accorsi in tempi e in modi diversi ad Aouar e Renato Sanches. Vi forniremo ulteriori dettagli quando trapeleranno novità in merito.