Vlahovic innesca il domino: Roma coinvolta, adesso cambia tutto

Le ultime indiscrezioni che rimbalzano dalla Spagna potrebbero interessare anche la Roma. L’intreccio che non ti aspetti: ecco lo spiraglio per i giallorossi.

Gara da vincere a tutti i costi quella contro il Cagliari per la Roma di José Mourinho. La compagine giallorossa vuole infatti prolungare la striscia di risultati utili consecutivi per provare a recuperare punti preziosi dai piani alti della classifica.

Allo stesso tempo, però, Lukaku e compagni dovranno essere bravi anche ad isolarsi dalle ultime voci relative ad un possibile ribaltone in panchina in caso di risultato negativo contro i rossoblu. Il riferimento a ‘Big Rom’ e alle voci extra-campo ci permette intanto di proiettare la nostra attenzione anche sulle voci che rimbalzano dalla Spagna. Ricordiamo che l’attaccante belga non è stato acquistato a titolo definitivo dai capitolini ma solo con la formula del prestito. Ragion per cui in estate, laddove si dovesse decidere di puntare sul suo acquisto, Pinto dovrà negoziare proprio con il Chelsea per provare a trovare il bandolo della matassa. Ecco perché le mosse di mercato dei Blues per rinforzare il proprio pacchetto offensivo non possono non ‘toccare’ anche la Roma.

Calciomercato Roma, Vlahovic-Chelsea: ecco cosa cambia per Lukaku

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, prosegue infatti il casting dei Blues per l’attacco. A tal proposito trapelano novità degne di nota. Dopo aver deciso di non affondare il colpo per Vlahovic nelle scorse settimane, infatti, il Chelsea sarebbe ritornato sui suoi passi, aprendo alla possibilità di acquistare il bomber della Juventus.

Attualmente fermo ai box per il riacutizzarsi della lombalgia, l’attaccante serbo non è considerato incedibile dalla ‘Vecchia Signora’. Sebbene Giuntoli non abbia alcuna intenzione di svendere un vero e proprio patrimonio del club, se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni di euro lo scenario potrebbe improvvisamente cambiare. A maggior ragione se l’ex attaccante della Fiorentina alla fine non dovesse trovare l’accordo con la Juve per il rinnovo del contratto con annessa spalmatura. Con l’eventuale acquisto di Vlahovic, infine, il Chelsea potrebbe ammorbidire la sua posizione sull’eventuale cessione di Lukaku, ridimensionando le sue pretese dall’iniziale richiesta di 40 milioni.