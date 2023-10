Cagliari-Roma, formazioni ufficiali: Mourinho sorprende ancora

Cagliari-Roma, ecco le formazioni ufficiali del match tra i giallorossi e la squadra di Claudio Ranieri, al momento ultima in classifica

La Roma scende in campo contro il Cagliari, in una partita che si giocherà in Sardegna e che sarà ricca di insidie per gli uomini di Mourinho, chiamati a recuperare terreno in campionato dopo la brutta partenza di inizio stagione. Nelle gare di ieri le rivali romaniste sono quasi tutte riuscite a centrare i tre punti, con Juventus e Milan che hanno vinto rispettivamente contro Torino e Genoa.

Diverso è il discorso che riguarda l’Inter, la formazione di Simone Inzaghi infatti non è riuscita ad andare oltre il risultato di 2-2 contro il Bologna dopo esser riuscita ad ottenere un doppio vantaggio sugli avversari. Questo pone ai giallorossi l’obbligo di riuscire a centrare anche loro la vittoria, per non rischiare di allontanarsi ancora di più dalla zona Champions League.

Riuscire a dare una continuità di risultati sarebbe fondamentale per la squadra per raggiungere gli obbiettivi prefissati, tuttavia sarà necessario un cambio di marcia da parte di ogni elemento della rosa. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori in vista di questa sfida

Cagliari-Roma formazioni ufficiali, Mourinho sorprende tutti

Il Cagliari di Claudio Ranieri si trova al momento all’ultima posizione della classifica, ancora incapace di riuscire a centrare la prima vittoria stagionale in campionato. Come se non bastasse Sir Claudio deve anche fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, ovvero Luvumbo Zito, ancora alle prese con un infortunio.

Dall’altra parte lo Special One si vede ancora costretto a sopperire all’assenza di Smalling, ripiegando ancora una volta su Bryan Cristante come difensore centrale, mentre si rivede Bove tra i due titolari di centrocampo. Sulle fasce spazio a Karsdorp a sorpresa preferito a Kristensen e Spinazzola, mentre in attacco ci sarà ancora spazio per il tandem Dybala Lukaku.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.