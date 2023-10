Cagliari-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Cagliari-Roma, ecco le possibili scelte di Ranieri e Mourinho per la sfida di oggi e dove seguire il match in tv

Non c’è tempo di riposare, ma soprattutto di adagiarsi sugli allori per la Roma di Mourinho, che è chiamata ad incanalare una serie di risultati utili consecutivi per cercare di rimanere aggrappata al quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Giovedì è arrivata un’importantissima vittoria in casa contro il Servette per 4-0, un risultato che fa ben sperare per il futuro, soprattutto la solidità dimostrata dai calciatori in campo, bravissimi nel gestire i ritmi di gioco e ad imporsi sugli avversari.

Nel post partita il tecnico portoghese ha voluto comunque spegnere gli animi, ammettendo che il campionato è tutt’altro livello rispetto al percorso svolto finora in Europa, visto quanto successo dopo la vittoria per 7-0 sull’Empoli, arrivata prima della cocente sconfitta in trasferta contro il Genoa. La prossima sfida vedrà i giallorossi impegnati sul campo del Cagliari di mister Ranieri, ecco le possibili scelte dei due allenatori e dove seguire il match in diretta.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta streaming

Partita che sulla carta vede favoriti gli uomini di Mourinho, costretto alla vittoria per rimanere aggrappato all’obbiettivo quarto posto. I rossoblu non sono una squadra da sottovalutare, soprattutto per evitare spiacevoli sorprese che rischierebbero di compromettere ancora di più la stagione romanista.

Lo Special One dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini, costretto a rimanere ai box per circa un mese dopo l’infortunio in Europa League, mentre Ranieri dovrà fare a meno di Luvumbo Zito, ancora alle prese con l’infortunio.

La gara sarà trasmessa in streaming su Dazn, e potrà dunque essere seguita da tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a questa piattaforma in tv e su tablet e smartphone grazie all’app dedicata, di seguito le probabili scelte dei due allenatori in vista del match delle 18:00

CAGLIARI (3-5-2), probabile formazione: Scuffet; Dossena, Wieteska, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Oristanio. All. Ranieri

ROMA (3-5-2), probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’dicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala; Lukaku. All. Mourinho