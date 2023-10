Calciomercato Roma, scambio e gran ritorno in Premier: data fissata

Calciomercato Roma, scambio immediato in Premier League e futuro Abraham già deciso: ecco cosa sta succedendo.

La delicatezza attuale del momento vissuto dagli uomini di Mourinho impedisce certamente di pensare ad un futuro troppo lontano, costringendo soprattutto gli addetti ai lavori a riflessioni e attenzioni su un presente che merita certamente di essere migliorato tramite il lavoro e la compattezza di una squadra che, anche in questa fase così particolare, avrebbe confermato vicinanza e compattezza intorno al proprio allenatore.

Le voci circa un presunto esonero, dipendente dal responso della gara di Cagliari, sono state smentite dal club e commentate in contro-risposta da Ivan Zazzaroni, distogliendo, forse, l’attenzione dal focus principale legato alla gara di domani, chiosante questo secondo step di campionato e fondamentale ai fini di una risalita in classifica adesso più che mai necessaria. Stando alle parole di Mourinho, seppur con la consapevolezza della grande ingerenza che potrebbe avere la posizione dei Friedkin, il tecnico resterà sulla panchina fino al 30 giugno 2024, quando, almeno stando alle attuali condizioni in casa Roma, diverse novità potrebbero toccare il mondo giallorosso.

Calciomercato Roma, “do ut des” con il Chelsea: coinvolti Lukaku e Abraham

Il riferimento non è solo a chi, come lo Special One, sia in scadenza contrattuale a fine anno, ma anche a situazioni meritevoli di approfondimenti e passibili a cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, in base a decisioni e valutazioni da parte dello stesso club. Pur trattandosi di una fase abbastanza prematura, non possono essere ignorati gli aggiornamenti provenienti dall’Inghilterra circa uno scenario di mercato a dir poco interessante.

Come riferisce Give Me Sport, l’esigenza del Chelsea di rinforzare il proprio reparto offensivo potrebbe portare i Blues a valutare uno scambio con la Roma che coinvolge anche Lukaku. Protagonista principale dell’operazione, a parte Big Rom, sarebbe il grande ex, Tammy Abraham, reduce da una seconda stagione tutt’altro che brillante e chiosata da un infortunio grave al crociato che lo porterà a disposizione del mister solamente nella fase avanzata del campionato.

Come da tempo noto, a Londra non credono però più in Big Rom, a differenza, invece, della stima mai cambiata per il giovane talento plasmato in casa Blues e sul quale il Chelsea continua a mantenere una possibilità di acquisto, seppure a cifre ad oggi, forse, non giustificate dal rendimento avuto in Italia da Abraham nel recente passato.

Ecco, dunque, la possibile decisione di intavolare una trattativa di scambio, circa la quale bisognerà ovviamente attendere le valutazioni della stessa Roma e dei diretti interessati. Ancora troppo presto, comunque, per capire l’evoluzione di uno scenario che, ad ogni modo, sarà destinato ad approfondimenti solamente nel corso della prossima estate e non a gennaio.