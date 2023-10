Dybala, infortunio al ginocchio: la diagnosi è UFFICIALE

Nella partita contro il Cagliari Dybala ha subito un infortunio al ginocchio lasciando prima del tempo il campo da gioco

La Roma ha concluso il tour de force delle ultime giornate con una vittoria contro il Cagliari, ultimo in classifica con soli due punti conquistati in otto partite. I giallorossi hanno firmato il poker nella serata sarda con Romelu Lukaku che ha messo la firma alla partita con la prima doppietta in maglia giallorossa, mentre le altre due reti portano il nome di Aouar e Belotti, con l’ex Lione che ha ricevuto il bell’assist di Spinazzola.

L’unica rete dei rossoblù è arrivata nel secondo tempo, con Naithan Nandez che ha segnato dagli undici metri calciando forte e centrale. Il var ha assegnato ai sardi il penalty a causa di un tocco di mano di Cristante in area, che era andato a amrcare i calciatori avversari per difendere la porta. Niente clean sheet per Rui Patricio che si aspettava un tiro ad aprire del centrocampista ex Boca Juniors, che invece ha preferito la potenza alla classe.

Il gol subito, però, non è l’aspetto negativo più importante della serata giallorossa, visto che verso la fine del primo tempo Paulo Dybala ha lasciato il campo per infortunio. L’argentino è stato costretto ad essere sostituito, con Belotti che ha preso il suo posto, a causa di una botta al ginocchio sinistro che lo ha lasciato a terra.

Infortunio Dybala, si attendono gli esami

La preoccupazione era tanta, con lo stesso Mourinho che non ha calmato gli animi al termine della partita. Nel post partita a Dazn ha confermato di non essere ottimista dato che lo stesso numero 21 giallorosso ha confermato di essere piuttosto negativo visto il suo stato di forma.

Dopo un primo momento di incertezza, è arrivata la prima diagnosi sulle condizioni fisiche dell’argentino che ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni la condizioni fisiche del calciatore verranno valutate e ci saranno gli esami fisici che permetteranno di far luce sulla condizione dell’attaccante giallorosso.