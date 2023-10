Erede Mourinho, pokerissimo Roma: scelta lampo, è già successo

Il futuro di José Mourinho continua a tenere banco: ecco i nomi dei profili che potrebbero sostituire lo ‘Special One’ alla guida della Roma.

Improvvisamente, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La notizia legata al possibile esonero di José Mourinho nel caso in cui il risultato della Roma sul campo del Cagliari non dovesse arriderei ai giallorossi sta inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica.

E non potrebbe essere altrimenti. L’indiscrezione lanciata da ‘Il Corriere dello Sport’ sta praticamente alimentando dibattiti e polemiche. L’allenatore portoghese, legato ai capitolini da un contratto in scadenza fino alla prossima estate, pagherebbe un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Prima parte nella quale, però, dopo evidenti difficoltà iniziali Lukaku e compagni stanno provando a rialzare la china. Decisiva, sotto questo punto di vista, potrebbe essere già il risultato di Cagliari. Se non dovessero arrivare risposte confortanti – secondo il Corsport – si potrebbe giungere all’avvicendamento immediato. Ma su chi ricadrebbe – eventualmente – la scelta della Roma?

Da Galtier a Gallardo passando per Flick e Tudor: ecco tutti i nomi per l'(eventuale) dopo Mourinho

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di ‘Repubblica’. Secondo quanto riferito, all’indomani del KO patito contro il Genoa Tiago Pinto avrebbe già avuto dei contatti con Igor Tudor. L’ex tecnico del Marsiglia, accostato anche alla Juventus per il dopo Allegri, sarebbe un profilo gradito ai Friedkin ma non l’unica.

Un contatto, infatti, ci sarebbe stato anche con Christophe Galtier, ex Nizza e Psg. Allo stesso modo, sarebbero stati avviati dei sondaggi esplorativi anche con Marcelo Gallardo in quella che si configurerebbe come una vera e propria scelta di rottura. Tuttavia, oltre alla candidatura di Flick alimentata nelle scorse ore, occhio anche alla suggestione che porta ad Antonio Conte. Per adesso nessuna decisione è stata presa in tal senso. La proprietà non ha approfondito i discorsi con nessuno di questi profili. Tuttavia, il risultato contro la compagine di Ranieri potrebbe pesare come un macigno. Staremo a vedere cosa succederà.