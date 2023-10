Incubo Dybala, infortunio e sostituzione immediata

Incubo infortuni Roma, botta al ginocchio e sostituzione immediata per Dybala: ecco cosa è successo nella gara contro il Cagliari.

Il momento dei giallorossi non è stato certamente dei migliori fino a questo momento, alla luce delle tante difficoltà incontrate da Pellegrini e compagni nel corso di questo principio stagionale non poco ricco di asperità e passi falsi, costati la perdita di diversi punti e costringenti attualmente la squadra di Mourinho ad occupare una zona di classifica non del tutto in grado di riflettere l’effettivo valore della squadra.

Alla luce di una situazione ormai da tempo nota e, soprattutto, delle tante discussioni e polemiche nate nel corso di queste ore per le voci relative alla vicenda Mourinho, la cui posizione, a detta del Corriere dello Sport, pareva essere legata alla trasferta di Cagliari, i 90 minuti di oggi pomeriggio rappresentano un banco di prova fondamentale e non poco importante per un futuro che, per la squadra tutta, passa anche dalla sfida a Claudio Ranieri.

Incubo infortuni Roma, Dybala esce dal campo quasi in lacrime: ecco cosa è successo

Il primo tempo ha visto Lukaku e compagni distinguersi per un approccio importante e che ha garantito un doppio vantaggio immediato, targato dal solito Big Rom e da Houssem Aouar. Da segnalare, nel corso di questa prima frazione di gara, però, anche qualche notizia meno felice in casa Roma, a causa dell’apprensione generata dalle condizioni di Paulo Dybala.

L’argentino, dopo uno scontro di gioco arrivato intorno al 35esimo minuto, si è accasciato a terra per una problematica che parrebbe interessare il ginocchio. Le immagini non hanno evidenziato movimenti allarmanti ma l’emblematica decisione di Dybala di chiedere il campo non è certamente un bel segnale, così come l’atteggiamento del giocatore stesso che a stento ha trattenuto le lacrime nel lasciare il terreno di gioco.

Al suo posto Andrea Belotti, subentrato al collega giallorosso nello stesso momento in cui Ranieri ha optato per l’entrata in campo di Luvumbo per Sulemana.