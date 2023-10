Mourinho e la strategia anti-esonero: “È un genio”

Mourinho e la strategia anti-esonero, così lo Special One riesce a rimanere sulla panchina giallorossa:”È un genio”

La Roma di Mourinho torna in campo oggi contro il Cagliari di mister Ranieri per una sfida che, almeno sulla carta, vede i giallorossi come favoriti. Il match tra i rossoblu e la squadra dello Special One nasconde comunque parecchie insidie, e sarà dunque necessario mantenere alto il livello di concentrazione, per non rischiare di inciampare per l’ennesima volta in campionato.

In Serie A la Roma non sta riuscendo a dare continuità ai buoni risultati, come è successo dopo la vittoria contro l’Empoli per 7-0, seguita dalla cocente sconfitta a Marassi contro il Genoa. Sul tavolo degli imputati è finito anche José Mourinho ed il suo lavoro svolto sulla panchina della Roma, per molti infatti le principali colpo sono dello Special One e della sua incapacità di dare un’identità di gioco ai calciatori, ma come dimostra la sua carriera il tecnico portoghese può essere una soluzione, non un problema, l’importante sarà lavorare ancora più duro per cercare di ottenere i risultati prefissati a inizio stagione.

Proprio riguardo José Mourinho ha espresso il suo pensiero uno dei volti noti del nostro calcio, ovvero Arrigo Sacchi, eco le sue parole.

Mourinho, strategia anti-esonero: “È un genio”

Dopo 8 giornate di Serie A comincia a delinearsi la classifica, con le prime quattro posizioni occupate da Milan, Inter, Juventus e Napoli. Per la Roma sarà difficilissimo rientrare tra le prime quattro visto il livello degli avversari, ma soprattutto a causa della brutta partenza, costata parecchi punti agli uomini di Mourinho.

Arrigo Sacchi ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul possibile finale del nostro campionato, parlando dei possibili favoriti per la vittoria finale, ma anche di José Mourinho, per il quale ha espresso parole di stima:

“Inter e Milan sono partite bene, ma hanno le coppe europee e questo può essere un ostacolo alla corsa al titolo. La Juventus, che ora è appena dietro, invece, potrà concentrarsi solo sul campionato e questo alla lunga potrebbe risultare decisivo. Non mi sorprenderei se la squadra di Allegri facesse l’impresa”.

“José è un genio della parola. Il migliore di tutti in assoluto per ciò che concerne la comunicazione. È questo il suo grande punto di forza e spesso basta e avanza. Anche lui punta molto sulle strategie, meno sulla tattica”.