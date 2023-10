Ritorna alla Roma dopo un anno: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, c’è la candidatura ufficiale al ritorno a Trigoria dopo una stagione. Ecco le parole del calciatore ceduto in prestito questa estate.

La Roma di José Mourinho torna in campo tra poche ore, in casa del Cagliari del grande ex Claudio Ranieri. I giallorossi scendono in campo in Sardegna con l’obbligo dei tre punti, la vittoria esterna ancora manca in Serie A in questa stagione. In attesa della delicata sfida in terra isolana c’è la candidatura ufficiale al ritorno in giallorosso dopo dodici mesi. Ecco le parole del calciatore ceduto in prestito nella scorsa sessione di calciomercato estivo in casa Roma.

Alle ore 18 ci sarà il fischio di inizio di Cagliari-Roma. La squadra giallorossa arriva in Sardegna a caccia della prima vittoria in trasferta in campionato, dopo aver superato agilmente l’ostacolo Servette in Europa League allo stadio Olimpico. Prima della sosta per le nazionali è esploso il caso legato al futuro di José Mourinho, con la sfida agli isolani che potrebbe essere decisiva per la panchina giallorossa. In attesa della delicata gara, contro l’ex Ranieri, c’è la candidatura ufficiale al ritorno a Trigoria dopo una stagione. Ecco le parole del centrocampista ceduto in prestito la passata estate.

Calciomercato Roma, Darboe allo scoperto dall’Austria: “Pronto a tornare”

Ebrima Darboe esce allo scoperto sul proprio futuro e lancia un chiaro segnale alla Roma. Il centrocampista gambiano è stato ceduto in prestito al LASK in Austria e con la maglia bianconera è sceso in campo in Europa League contro il Liverpool. L’infortunio al crociato ne ha limitato lo spazio in giallorosso, ma l’obiettivo del classe 2001 è quello di tornare da protagonista a Trigoria.

Intervistato da ‘Il Romanista’ il centrocampista gambiano è tornato a parlare dell’esperienza a Roma: “Fonseca e Mou sono stati fondamentali per la mia crescita e ho avuto ottimi rapporti con tutti e due. Di Mourinho porto ancora oggi i suoi consigli, mi ha fatto crescere come calciatore, ma soprattutto come uomo e nel diventare quello che sono oggi.” Poi sul futuro Darboe ha le idee chiare: “Mi sentirei pronto a tornare a giocare per la Roma. Ho bisogno di riprendermi, tornare al mio livello e per questo ho scelto di venire al Lask. Ora sto ricominciando a giocare con continuità e spero di proseguire così, raggiungendo gli obiettivi stagionali di squadra. Ho l’obiettivo poi di tornare a Roma per lottare di nuovo con la maglia giallorossa.“