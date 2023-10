Boom Lukaku, nuovo accordo Roma-Chelsea: cambiano le cifre

Romelu Lukaku continua a trascinare la Roma a suon di gol e grandi prestazioni in campo. Anche nella vittoria esterna di ieri c’è il timbro del belga, mentre spunta un nuovo accordo con Chelsea.

La partenza col turbo di Romelu Lukaku con la maglia della Roma ha fatto ricredere anche i più scettici sullo stato di forma del centravanti belga. Dopo un’intera estate passata al centro delle attenzioni del calciomercato, prima con la rottura improvvisa con l‘Inter, poi con i continui accostamenti alla Juventus, Big Rom è diventato il bomber atteso da settimane in casa Roma. La piazza giallorossa ha accolto lo sbarco dell’ex nerazzurro con incontenibile gioia, ripagata dalle prestazioni in campo del belga.

I numeri del rendimento di Romelu Lukaku con la Roma sono impressionanti. Nelle prime otto gare disputate con i colori giallorossi, tra Serie A ed Europa League, il centravanti belga ha messo a segno ben 7 reti in 8 gare. Anche nella vittoria esterna di ieri, 1-4 in casa del Cagliari, il belga ha timbrato il cartellino con la rete del momentaneo 0-2 per la squadra giallorossa. Prestazioni che non passano inosservate agli addetti ai lavori, che tornano a concentrarsi sul futuro del centravanti arrivato in prestito secco dal Chelsea nelle ultime giornate dello scorso calciomercato estivo.

Lukaku a titolo definitivo, passi avanti Roma-Chelsea: operazione da 43 milioni

Per la firma del centravanti belga con la Roma è stata decisiva l’apertura della società inglese alla formula del prestito secco. Ma ora, con un Lukaku sempre più trascinatore e protagonista in giallorosso. Ora, secondo quanto filtra dagli addetti ai lavori, il Chelsea avrebbe deciso di accordarsi per cedere definitivamente il belga alla Roma.

Secondo quanto scrive su ‘X’ Fabrizio Romano, Big Rom potrebbe passare in via definitiva alla Roma. Per il classe ’93 il club londinese sembra intenzionato a chiedere la somma di 42,8 milioni di euro per il cartellino di Lukaku. Una soluzione che riflette l’ottima partenza del belga in casa Roma, che nella scorsa estate sembrava esser valutato oltre 45 milioni di euro dai Blues.