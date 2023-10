Bufera Taylor, mano in area e rigore negato: “È recidivo”

L’arbitro inglese Anthony Taylor finisce nuovamente nella bufera. Le scelte del direttore di gara in Premier League hanno scatenato i tifosi, compresi quelli della Roma.

Ci risiamo, Anthony Taylor finisce nuovamente al centro delle polemiche per un rigore negato, stavolta in una gara di cartello in Premier League. Il fischietto britannico non ha concesso il tiro dagli undici metri nonostante il fallo di mano in piena area di rigore appare netto dalle immagini che circolano sul web. La scelta dell’arbitro, difficilmente comprensibile per gran parte dei tifosi ed addetti ai lavori, ha scatenato nuovamente i tifosi della Roma: “È recidivo”.

Anthony Taylor scatena nuove polemiche in Premier League, con una dinamica che fa tornare alla mente quanto accaduto alla Roma di José Mourinho. Il direttore di gara inglese è stato l’arbitro della finale di Europa League a Budapest, quando il Siviglia ha avuto la meglio sui giallorossi ai calci di rigore. L’arbitro è ricordato da tutti per il mancato rigore concesso alla Roma per un tocco di mano in area di Fernando, centrocampista del Siviglia. Anche la gestione dei cartellini nella finale europea ha scatenato tante critiche, che esplodono nuovamente in Premier League dopo il mancato rigore durante Brighton-Liverpool.

Taylor nuovamente nella bufera: clamoroso rigore negato in Premier League

La sfida tra le due squadre è terminata sul 2-2 ma le recriminazioni dei padroni di casa continuano ad avere eco su stampa e web. Taylor ha infatti negato un calcio di rigore alla squadra allenata da De Zerbi, nonostante il netto fallo di mano, di Virgil Van Dijk all’interno dell’area di rigore.

Anthony Taylor (LaPresse) – asromalive.it

Il tecnico italiano è andato su tutte le furie, venendo anche ammonito da Taylor. A calmare gli animi dell’ex Sassuolo ci ha pensato direttamente Jurgen Klopp, facendo da paciere in panchina. I tifosi del Brighton invece hanno alzato la voce allo stadio, chiedendo con diversi cori che venisse mostrato il replay dell’azione. Il fotogramma del mancato rigore ha iniziato a circolare sui social ì, scatenando nuovamente anche i tifosi della Roma contro il direttore di gara mai dimenticato. Ecco la foto del fallo di mano giudicato regolare da Taylor ripresa su ‘X’.