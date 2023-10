Dai Friedkin al romanismo, Mou allo scoperto: “Un uomo solo”

José Mourinho esce allo scoperto, dal rapporto con la proprietà Friedkin all’emozione dello stadio Olimpico. Lo Special One lancia un messaggio tutto dedicato al romanismo.

Torna a parlare José Mourinho, toccando tanti temi, dalla propria carriera all’elogio della tifoseria romanista. Lo Special One esce allo scoperto anche circa il rapporto con la proprietà Friedkin, oltre che sulle sensazioni che si provano allo stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico portoghese che arrivano a poche ore dalla vittoria della Roma sul campo del Cagliari.

Il tecnico giallorosso è stato il protagonista della terza puntata di Federico Buffa Talks, che andrà in onda domani sera su Sky Sport Uno. L’allenatore della Roma ha toccato tanti temi, incontrando il cronista ed il direttore responsabile Sky, Federico Ferri. Il lusitano parla di tanti aneddoti legati alla sua carriera, dal triplete conquistato con l’Inter all’esperienza al Real Madrid. Sul suo momento attuale il tecnico della squadra giallorossa ha elogiato senza mezzi termini il tifo romanista. Sulla firma con la Roma spunta un retroscena che vede i Friedkin in prima fila: «La Roma è arrivata con un discorso che mi è piaciuto, ed è stata la proprietà che mi ha fatto venire.”

A tutto Mourinho, dalla proprietà Friedkin alla Curva Sud: “Mi piace il romanista puro”

Sul tifo romanista il tecnico ammette di emozionarsi al cospetto della Curva Sud. Le parole del portoghese:” Mi piace il romanista puro, mi piace il romanista della strada. Quando sono in panchina e guardo alla destra all’Olimpico mi emoziono ancora.”

José Mourinho ha toccato anche il tema degli equilibri che cambiano in base ai risultati in panchina. Ecco il punto di vista dello Special One: “Calcisticamente parlando quando vinci hai difficoltà a camminare, perché c’è una quantità enorme di gente. Quando perdi sei un uomo solo.” La seconda parte della terza puntata di “Federico Buffa Talks” sarà disponibile sulla piattaforma Sky a partire da domani sera.