Esonero Mourinho, richiesta immediata Friedkin: c’è stato l’incontro

Esonero Mourinho e clausola nel contratto con la Roma, c’è stato l’incontro con Dan Friedkin: l’annuncio che dice tutto.

La questione relativa al futuro di Mourinho è stata certamente una di quelle in grado di generare le maggiori attenzioni nel corso delle ultime ore, alla luce della delicata situazione vissuta in casa Roma e, più in generale, delle non poche difficoltà fin qui incontrate dal club giallorosso in questa primissima parentesi di campionato.

Dopo la nota e infausta trasferta di Genova, Lukaku e colleghi ‘vantavano’ solamente cinque punti in classifica, implementati nel corso di questi ultimi giorni grazie alle due vittorie arrivate con Frosinone e Cagliari che hanno finalmente permesso alla squadra di abbandonare la regione destra di classifica. Le fasce europee non sono adesso più lontane come prima ma restano comunque diversi gli aspetti da perfezionare e migliorare al fine di continuare un percorso che dovrà essere di fondamentale e necessaria risalita dopo i tanti passi falsi fin qui compiuti.

Esonero Mourinho dopo Genoa-Roma, l’annuncio e il retroscena: c’è stata l’incontro con Dan Friedkin

Intanto, se ci si attendeva una risposta dalla squadra rispetto alla posizione di Mourinho, non si può dire che la trasferta di Cagliari sia stata scarsamente indicativa da tale punto di vista. Rotondezza del risultato a parte, infatti, la Roma ha palesato un atteggiamento di grande compattezza e unità, certamente non trascurabile anche ai fini della capacità di gestione dello spogliatoio in una parentesi così delicata da parte dello Special One.

Di quest’ultimo si è detto e scritto tanto, da sempre, alla luce dell’altisonante nome che contraddistingue il suo personaggio, in grado di generare in tante fasi storiche e anche in piazze lontane da Roma il più classico rapporto di Odi et amo. Non a caso, anche le recenti ricostruzioni di un possibile addio in corso avevano generato diverse reazioni e atteggiamenti in seno al mondo giallorosso: ad oggi, però, vi deve essere la consapevolezza di essere in una fase di risalita e che dovrà portare Lukaku e colleghi ad una guarigione completa.

Quanto accaduto di recente non può, comunque, essere ignorato e, proprio su un possibile addio ad interim di Mourinho, è intervenuto Enrico Camelio ai microfoni di Tv Play, così ricostruendo la vicenda di questi ultimi giorni. “Dopo Genoa-Roma i Friedkin volevano rimuovere Mourinho, non è vero che Pinto ha bloccato tutto, perché i rapporti con Mourinho non sono sulla stessa lunghezza d’onda. Se i Friedkin dovessero dire a Pinto di rimuovere Mourinho, Pinto lo porterebbe in macchina a Ciampino per mandarlo a Setubal“.

“A me non risulta che ci sia una clausola nel contratto su Mourinho. La Roma ha contattato dei tecnici, ma non hanno fatto accordi con nessuno. Dan ha chiamato Mourinho nei suoi uffici e gli ha detto che non si deve più permettere di sminuire il mercato della Roma e l’operato del club“.