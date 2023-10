Guerra in Israele: rinviata la partita della Nazionale

Guerra in Israele, si ferma il calcio e stop anche alle partite della nazionale. La situazione è tragica e ovviamente c’è lo stop anche allo sport

Il conflitto scoppiato due giorni fa tra Israele e Palestina al momento è la notizia che circola di più, parlando di cose extra calcio. E ovviamente non si può fare finta di nulla, nessuno può fare finta di nulla. La decisione è ufficiale, ed è stata comunicata dal presidente della Federcalcio israeliana Shino Zuaretz. Si ferma tutto.

Ovviamente non si ferma solamente il campionato – non è un pensiero che può essere nella testa al momento – ma anche la Nazionale ha rinviato la propria partita contro la Svizzera che sarebbe stata valida per le qualificazioni al prossimo Europeo del 2024. Un match rinviato che si spera possa essere recuperato al più presto. Significherebbe che la tensione si sarebbe allentata tra le parti.

Guerra in Israele, rinviata la partita contro la Svizzera

Sono giorni difficili in Israele e Palestina: “Ma sapremo riprenderci e ne usciremo più forti”, ha affermato Zuaretz. Una situazione che comunque ha visto protagonisti anche diversi calciatori che autorizzati dai propri club hanno lasciato il Paese così come successo in Ucraina ormai più di un anno fa.

Il primo ad andare via è stato il portiere del Beitar Jerusal Manuel Silva. Anche i giocatori stranieri del Maccabi Tel Aviv sono già tornati a casa. Molti altri lo faranno nelle prossime ore, anche se in questo momento ci sono dei problemi anche con le compagnie aeree che stanno bloccando tutti i voli da e per il Paese. Insomma, una situazione davvero indescrivibile che tocca tutti i rami. Anche quello del calcio, giustamente, che in questo modo non ha nessun senso di andare avanti.