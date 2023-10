Lancio di petardi e gara sospesa, follia finale: esce in barella

Petardo in campo e portiere colpito, gara sospesa e giocatore fuori in barella: la follia in campionato può costare caro. Ecco cosa è successo.

Attimi di tensione e ben lungi da quelli che dovrebbero caratterizzare una gara di calcio quelli vissuti nel corso delle ultime ore domenicali, contraddistinte in Serie A dallo svolgimento di tutta una serie di gare importanti quanto interessanti ma distintasi oltralpe per un evento non passato inosservato e la cui eco è arrivata anche nel nostro Paese, generando un’attenzione mediatica a dir poco importante.

Il misfatto si è verificato poco prima del fischio di inizio tra Cagliari e Roma, quando c’era sulle due sponde italiane una certa attesa per una gara a dir poco importante e interessante per comprendere il margine di crescita e salute degli uomini di Ranieri, da un lato, e quelli di José Mourinho dall’altro. Proprio come in Serie A, però, la domenica è stata di grande attenzione e monitoraggio anche all’estero, alla luce di una pausa delle Nazionali ormai prossima e che decreterà il termine di questa seconda parentesi stagionale, risultata non felicissima all’ombra del Colosseo.

Montpellier-Clermont, gesto scellerato in Ligue 1: lancio di petardi e gara sospesa

Andando ai fatti francesi, ha generato scalpore e discussioni la scena che ha contraddistinto i minuti finali di una gara di Ligue 1, tra Montpellier e Clermont, valevole per l’ottava giornata del campionato francese. A pochi secondi dal fischio finale, i padroni di casa erano in vantaggio di due reti rispetto agli avversari, per un risultato complessivo di 4 a 2 che pareva praticamente aver messo la partita in ghiaccio.

Proprio mentre la gara andava verso la conclusione, però, la scelleratezza di un tifoso casalingo ha generato una situazione a dir poco spiacevole: dagli spalti alle spalle del portiere avversario è stato, infatti, lanciato un petardo verso il portiere del Clermont, Mory Diaw, caduto a terra dopo l’esplosione concretizzatasi a pochissimi passi di distanza. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, così come la sospensione della gara ponderata dall’arbitro.