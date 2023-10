Addio Lukaku, pericolo bianconero da 40 milioni

Addio Lukaku, le prestazioni dell’attaccante hanno acceso i riflettori sull’attaccante giallorosso. E su di lui ci sarebbero i bianconeri

Le prestazioni di Romelu Lukaku non possono passare inosservate. Non solo in Italia, ma anche in Europa. L’avvio di stagione dell’attaccante belga nonostante quelli che sono stati i commenti appena accolto – si parlava di una condizione fisica non ottimale – è stato devastante. Il migliore da quando gioca.

Romelu è arrivato alla Roma in prestito secco oneroso e nel momento in cui il Chelsea lo ha ceduto ha anche messo un prezzo per il cartellino del giocatore: 42 milioni di euro. Soldi che i giallorossi, qualora riuscissero a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero anche investire per tenere il giocatore a Trigoria. Di certo non sarà facile soprattutto per un altro motivo. Secondo quanto riportato infatti da Fabrizio Romano, ci sarebbe di mezzo un club bianconero.

Addio Lukaku, il Newcastle lo mette nel mirino

Si parla infatti del Newcastle come possibile squadra interessata alle prestazioni del giocatore con il Chelsea che si starebbe già sfregando le mani sognando l’asta per il proprio attaccante che a Stamford Bridge non ha nessun futuro. Sì, dopo l’estate passata ad aspettare l’offerta giusta, arrivata appunto dalla Roma, Lukaku con i Blues non dovrebbe più scendere in campo e la prossima estate potrebbe partire in maniera definitiva.

La Roma ovviamente farebbe carte false per averlo a disposizione il prossimo anno ma come detto passa molto, se non tutto, da una qualificazione alla prossima massima competizione europea. I soldi che potrebbero arrivare darebbero sicuramente la certezza di poter tentare il colpo. Vedremo quello che succederà nel corso dei prossimi mesi, sia in campo che fuori. Con un Lukaku che speriamo possa continuare a segnare con questa disarmante regolarità.