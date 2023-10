Lukaku rimane in Serie A: il momento dell’attaccante belga è sotto gli occhi di tutti e stuzzica la fantasia di molti. Ci sono anche Juventus e Napoli

Romelu Lukaku è quell’attaccante che alla Roma serviva per riuscire a sbloccare le partite. A indirizzarle. Un attaccante che adesso, come vi abbiamo raccontato anche prima, è entrato già nel mirino di alcuni club della Premier League visto che il suo cartellino ha un costo. Servono, per strapparlo al Chelsea, 43milioni di euro. Una cifra che oggettivamente la Roma potrebbe investire qualora si riuscisse a centrare una qualificazione importante e decisiva alla prossima Champions League.

La Roma ci pensa a prenderlo in maniera definitiva, così come spiegato dal Daily Mail, ma su Lukaku non ci sarebbe solamente l’interesse del Newcastle, ma anche di alcuni club di Serie A. Lukaku potrebbe infatti rientrare al centro delle attenzioni della Juventus e anche di quelli del Napoli. Ma andiamo a vedere come questo potrebbe succedere.

Dalla Roma alla Juventus, Lukaku interessa anche al Napoli

Nel caso dei bianconeri ovviamente qualora Vlahovic dovesse essere ceduto, il nome dell’ex attaccante dell’Inter per il quale una trattativa c’è stata potrebbe tornare forte. Anche perché a differenza di quanto successo con i nerazzurri, con Lukaku i bianconeri non hanno avuto degli screzi. Quindi si sa, nel calciomercato tutto potrebbe succedere e anche questa possibile operazione potrebbe tornare in piedi.

E poi? E poi ci potrebbe essere anche il Napoli in corsa, soprattutto se Osimhen – non c’è aria di rinnovo – dovesse essere ceduto alla fine della stagione. Un Lukaku tirato a lucido a Roma, che segna con regolarità e che regala anche delle giocate importanti aprendo spazi per i compagni. Insomma, Mourinho lo ha rilanciato in maniera clamorosa. Ma la Roma, è evidente, non lo mollerà facilmente. Si spera dentro Trigoria di riuscire a chiudere tra le prima quattro per poter tentare l’affondo decisivo. In quel caso Pinto avrebbe la disponiblità economica per farlo.