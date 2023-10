Dybala assolto, non è fragile: “Ecco perché la Roma ha tanti infortuni”

Dybala assolto, non è lui ad essere fragile ma un altro fattore influenza l’argentino: “Ecco perché la Roma ha tanti infortuni”

Il problema infortuni tormenta ancora la stagione della Roma, nonostante sia appena all’inizio sono molti i calciatori giallorossi che hanno avuto a che fare con gli infortuni, in particolare Paulo Dybala, le cui condizioni fisiche sono sempre tra le prime preoccupazioni di tifosi e allenatore.

La classe del campione del mondo argentino non è mai stata in discussione, tuttavia la sua predisposizione agli infortuni è un fattore che può rivelarsi determinante per le sorti della squadra. Nonostante Lukaku si stia prendendo la scena a suon di gol non bisogna mai sottovalutare l’apporto della Joya alla manovra offensiva, soprattutto visto che le doti del belga si sposano perfettamente con il compagno d’attacco.

Questa volta però ad essere “messa alla gogna” non è la tenuta fisica dell’ex Juventus, bensì il lavoro svolto durante la preparazione da José Mourinho, che a detta di molti non è stato adatto, soprattutto per le caratteristiche fisiche dei giocatori in relazione alla mole di partite che prevede una stagione così dispendiosa come quella che dovranno affrontare Pellegrini e compagni.

Dybala assolto, ecco il motivo degli infortuni

Già lo scorso anno le assenze legate agli infortuni hanno costretto Mourinho a dover ripiegare sul settore giovanile del club, con diversi giocatori che si sono distinti, tanto da riuscire a entrare regolarmente nelle rotazioni del tecnico.

Su tutti Edoardo Bove, che sotto la guida dello Special One è riuscito a tirare fuori la grinta necessaria per assicurarsi la fiducia dell’ambiente. Tuttavia secondo molti il problema infortuni in casa Roma potrebbe non essere prettamente legato alla fragilità di alcuni elementi della rosa, bensì al lavoro svolto da Mourinho durante la preparazione estiva, proprio su questo argomento è intervenuto il preparatore atletico Fabrizio Iacorossi ai microfoni di TvPlay, che ha alimentato i dubbi su quanto svolto in estate dai giallorossi:

“Differenze con la Premier League? Una riguarda anche il ritiro, che in Italia ormai sono fatti più per business e non per allenarsi. Vengono fatte delle tournée in posti non idonei per allenarsi. La Roma si è allenata a Trigoria? Può essere uno dei motivi perché la Roma ha così tanti infortuni. Allenarsi in estate a Roma è praticamente impossibile. L’allenatore è indiscutibile, però, la preparazione estiva poteva essere fatta meglio”.