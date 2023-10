Fulmine a ciel sereno Roma, addio Marcos Leonardo: fanno saltare il banco

Calciomercato Roma, il futuro di Marcos Leonardo continua ad essere un rebus tutto da decifrare: ecco la nuova irruzione.

La vittoria contro il Cagliari potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione della Roma. Le risposte convincenti che José Mourinho si aspettava dai suoi ragazzi sono arrivate e con esse tre punti importanti per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe.

La conquista di un posto europeo, del resto, influenzerà in maniera tangibile anche le future strategie di mercato. Non è un caso che nelle ultime settimane, alla luce anche di tante vicissitudini, la Roma non abbia deciso di affondare il colpo per Marcos Leonardo. Protagonista indiscusso anche nell’ultima gara contro il Palmeiras, il talento brasiliano sta letteralmente trascinando il Santos a suon di prestazioni esaltanti. I giallorossi, che non hanno mai chiuso definitivamente l’operazione, non si sono più fatti vivi né con l’entourage del calciatore né con i dirigenti del Santos, restando defilati.

Calciomercato Roma, lo Sporting CP fa sul serio per Marcos Leonardo: le ultime

Tuttavia, a suon di gol e giocate di qualità Marcos Leonardo già da tempo ha calamitato l’attenzione di diversi addetti ai lavori, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Sondaggi esplorativi sono stati effettuati, oltre che da club inglesi, anche dall’Eintracht Francoforte. Per adesso non è arrivata alcun tipo di offerta ufficiale. Lo scenario, per, potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Stando così le cose, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione rilanciata da okfichajes.com. Secondo quanto riferito, infatti, sulle tracce di Marcos Leonardo si sarebbe messo anche lo Sporting CP, alla ricerca di un attaccante tecnico e rapido con il quale rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Dopo aver imbastito dei contatti sotto traccia per capire la fattibilità dell’operazione, il club lusitano sarebbe uscito allo scoperto. Memorizzate le richieste del Santos, che non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio gioiello per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, lo Sporting potrebbe provare a fare la sua mossa per far saltare il banco. Le prossime settimane, in tal senso, dovrebbero diradare i dubbi sul futuro del giovane attaccante classe ‘2003.