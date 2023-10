Lotta greco-romana per il colpo gratis: firma subito

Lotta greco-romana per il colpo gratis: il difensore potrebbe firmare subito. Dalla Germania sicuri dell’interesse

Un difensore centrale il prossimo gennaio la Roma lo potrebbe anche prendere. Sì, perché abbiamo visto che nel momento in cui uno sta fuori – in attesa sempre del recupero di Kumbulla anche se l’albanese non può essere subito al cento per cento dopo l’infortunio – Mourinho è nei guai. E mette Cristante dietro, perdendo un elemento che potremo definire fondamentale in mezzo al campo.

Qualcosa quindi Pinto potrebbe fare e sono diversi i nomi che sono usciti fuori nel corso degli ultimi giorni e anche delle ultime settimane. Da Sarr del Chelsea ad esempio, ma anche Dier del Tottenham. Fino a parlare anche di Boateng, attualmente senza contratto, che attualmente si sta allenando con il suo ex club, il Bayern Monaco. Ma con nessuna possibilità di contratto. Il difensore ex Lione è alla ricerca di una sistemazione.

Calciomercato Roma, Boateng può firmare subito

E appunto si è parlato della Roma, anche se c’è da dirlo in questo momento in Germania si sta parlando anche di qualche club della Grecia pronto a fare un’offerta. Fussballtransfer infatti indica questa opzione, non entrano comunque nel dettaglio di quelli che potrebbero essere i club pronti a prendere il giocatore. Di certo c’è che la Roma non viene nominata (così come non viene nominato, e lo sottolineano, nessun altro club).

Il 35enne quindi potrebbe anche essere un’opzione per Pinto, e magari si potrebbe avere anche il via libera di Mourinho che potrebbe decidere di andare sull’usato sicuro. Perché Boateng rimane comunque uno che ha sempre giocato ad alti livelli e qualche mese – tutto dipende dalla condizione fisica – potrebbe farlo su buoni livelli. Vedremo.