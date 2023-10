Nuovo infortunio alla Roma: già noto l’esito degli esami

L’allenatore della Roma segue da vicino al situazione di uno dei suoi calciatori che si è fermato in questi primi giorni di pausa

La settimana per la pausa delle nazionali era cominciato nel migliore dei modi, ma al secondo giorno c’è già il primo campanello di allarme per la Roma. Sembrava continuare a piovere sul bagnato per i giallorossi che sono in totale emergenza in diversi reparti del campo, con il numero di infortuni che continua a salire invece che scendere. Quelli più importanti sono gli stop di Abraham e Kumbulla, che hanno subito un infortunio al ginocchio nella passata stagione e ancora devono rientrare.

I due sono lungo degenti e il ritorno dell’inglese è previsto nel 2024, con Pinto che in estate è dovuto correre ai ripari per migliorare la situazione in attacco. Proprio nel reparto offensivo l’aria non è delle migliori dopo che Paulo Dybala ha subito un infortunio nella partita contro il Cagliari, dove è stato costretto ad uscire dal campo al 40′ del primo tempo a causa di una botta all’altezza del ginocchio sinistro.

Il giocatore quasi in lacrime e Mourinho con le mani nei capelli ha fatto subito preoccupare la maggior parte dei tifosi, che hanno aspettato con ansia il report degli esami strumentali. Questi hanno evidenziato un lieve stiramento del legamento collaterale. Questo costringerà la Joya a rimanere lontano dai campi per un mese e dovrebbe tornare in tempo per la partita contro la Lazio del 12 novembre, con il peggio che è stato scongiurato dalla risonanza magnetica.

Mourinho più sereno: niente infortunio per Bove

In queste ore, poi, è rimbalzata la notizia di u altro possibile infortunio che aveva fatto balzare sulla sua poltrona di Trigoria il tecnico giallorosso, che si sta trovando in difficoltà a gestire anche difesa e centrocampo a causa delle tante assenze in entrambi i reparti.

Come da report, Edoardo Bove è con la Nazionale Under 21 e la sua caviglia si è gonfiata facendo preoccupare lo staff medico Azzurro e quello romanista. Come riporta Calciomercato.it, però, gli esami strumentali non hanno evidenziato problemi, segnalando come l’articolazione del centrocampista sia apposto. La spiegazione è semplice: durante la partita con il Cagliari ha subito una botta sul muscolo della gamba, con l’edema che poi è sceso sulla caviglia facendo scattare un falso allarme.