Ritorno in Serie A, Conte allo scoperto: “Bisogna avere rispetto”

Le parole di Antonio Conte a margine della sfida tra le leggende della Juventus. Ecco quanto riferito ai microfoni di Sky.

Con il campionato attualmente in stand-by per far spazio alle Nazionali, le notizie e le voci sui possibili avvicendamenti in panchina stanno calamitando le principali attenzioni mediatiche. Poche ore fa, ad esempio, è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Sousa, con la Salernitana che ha deciso di puntare su Simone Inzaghi.

Tuttavia, occhio alla situazione legata a Rudi Garcia. Il tecnico del Napoli, infatti, dopo il KO patito al cospetto della Fiorentina è finito nuovamente sulla graticola. Le parole di De Laurentiis, che di fatto non ha chiuso le porte ad un esonero dell’allenatore francese, hanno fatto il resto. Uno dei profili maggiormente attenzioni dal Napoli per l’eventuale Garcia è Antonio Conte. Tuttavia, l’ex allenatore di Juventus, Chelsea ed Inter, dopo l’addio al Tottenham, non ha ancora deciso di ‘ritornare’ in pista. A confermare questa posizione è stato lo stesso Conte, accostato anche alla Roma per l’eventuale dopo Mou, ai microfoni di Sky.

Conte-Napoli, le parole dell’ex allenatore del Tottenham: “Bisogna sempre avere rispetto ed educazione”

Intervistato nel corso del primo tempo della sfida delle Leggende della Juventus, Conte ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky:

“Ti rivedremo presto? Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Poi di base c’è la volontà di riposare e di godermi un po’ la famiglia. Nel percorso possono succedere tantissime cose ma in questo momento penso a godermi quest’atmosfera e ciò che ci circonda. Opzione Napoli? No guarda, bisogna sempre avere rispetto ed educazione; assolutamente. godiamoci questa serata che è magnifica e bellissima…niente, siamo contenti.”