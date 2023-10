Sfida al Napoli per l’erede di Mourinho: ha vinto tutto

Sfida al Napoli per l’erede di Mourinho: dopo l’addio del portoghese potrebbe arrivare il tecnico che ha già vinto tutto

La Roma ha ritrovato una convincente vittoria in trasferta contro il Cagliari per 4-1 che rilancia le ambizioni della squadra. Non era facile per gli uomini di Mourinho, soprattutto perché fino ad oggi i giallorossi non erano riusciti a fare della continuità la loro arma migliore, come dimostrato nella sconfitta di Marassi, arrivata dopo la straripante vittoria per 7-0 sull’Empoli.

La sosta non poteva arrivare in un momento peggiore per la squadra, che poteva sfruttare l’entusiasmo dei recenti risultati per provare a scalare la classifica. La pausa per le nazionali rischia di essere sempre un calvario per i calciatori, che con le tante partite ravvicinate vedono il rischio di infortuni elevarsi sempre di più.

In casa giallorossa tiene sempre banco la questione legata al futuro di José Mourinho, con il contratto sempre in scadenza nel 2024, e per il quale non sembra ancora essere stata intavolata una trattativa per il rinnovo. Si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile addio a fine stagione, con la società che potrebbe aver già individuato il suo possibile sostituto, tuttavia c’è da battere la concorrenza di mezza Europa, per uno dei tecnici che più si sono distinti nella scorsa stagione.

Sfida al Napoli per l’erede dello Special One: il sostituto ha vinto tutto

Le recenti prestazioni della Roma hanno posto la lente d’ingrandimento sul lavoro di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Sebbene la società non abbia speso risorse economiche per i cartellini dei calciatori acquistati, con l’arrivo di calciatori del calibro di Dybala e Lukaku il monte ingaggi ha avuto un rialzo notevole per poter venire incontro alle richieste del tecnico, ma i risultati non sono ancora arrivati.

Le sconfitte con Verona, Milan e Genoa hanno dato una scossa all’ambiente romanista, tanto che molti tifosi sono arrivati a chiedere la testa dell’allenatore portoghese. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, e finora una trattativa per il rinnovo appare quanto mai improbabile.

Proprio per questo la società ha cominciato a sondare i nomi dei possibili sostituti dello Special One, tra i quali figura anche quello di Marcelo Gallardo, allenatore rivoluzionario che ha già incantato mezza Europa grazie ai risultati ottenuti con il River Plate. Su di lui però è forte l’interesse del Napoli, che visti i pessimi risultati ottenuti da Garcia potrebbe pensare di giocare d’anticipo, beffando così anche gli altri top club europei che hanno messo gli occhi sul tecnico rivelazione dello scorso campionato argentino.