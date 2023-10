Addio Roma, la società ha già deciso: via a fine stagione

Addio Roma, la società ha già preso la decisione: a fine stagione le strade si separeranno, ecco quale sarà il suo futuro

Questo avvio di stagione ha già posto i riflettori sulle prestazioni di molti calciatori giallorossi. Il primo ad essere stato messo in discussione è stato Ndicka, che non è mai stato il titolare fisso per José Mourinho, che gli ha preferito spesso Diego Llorente nella difesa a tre.

L’ex Francoforte guadagna uno stipendio importante, per strapparlo alla concorrenza del Milan infatti la società è arrivata ad offrirgli un contratto da ben quattro milioni di euro netti a stagione, che fanno di lui uno dei più pagati nella rosa a disposizione del tecnico portoghese, dietro ovviamente a Dybala e Lukaku.

In estate ci sarà molto lavoro da fare per Tiago Pinto per cercare di cedere i calciatori ritenuti in esubero, come già successo nell’ultima sessione di mercato, in cui il gm portoghese è stato molto abile a cedere a titolo definitivo diversi calciatori che non rientravano da tempo nelle rotazioni del mister.

Tra gli attuali elementi della rosa sembrerebbe esserci già un nome destinato all’addio, che arriverà inevitabilmente alla fine di questo campionato.

Addio Roma, a fine stagione le strade si separeranno

Sono molti i calciatori che alimentano i dubbi dei tifosi giallorossi, e non solo per le prestazioni viste sul campo. Uno di loro è purtroppo Renato Sanches, i cui continui infortuni fanno di lui un calciatore poco affidabile, nonostante quando sia in campo la differenza si noti eccome.

Ovviamente non è l’unico giocatore con un futuro incerto, uno dei principali indiziati a lasciare la capitale è Rasmus Kristensen, l’ex Leeds non ha mai convinto i tifosi giallorossi, che lo hanno fischiato sin dalle sue prime apparizioni all’Olimpico.

Le sue prestazioni hanno poi dato ragione ai supporter romanisti, tanto che nelle gerarchie della fascia destra è tornato alle spalle di Rick Karsdorp, che si è dimostrato nettamente più in forma del compagno di squadra. Secondo quanto riporta il portale Leedsunitednews i club sarebbero già d’accordo per un suo ritorno in Inghilterra alla fine di questa stagione.

La situazione però potrebbe cambiare nel caso in cui il calciatore riuscisse a far ricredere società e tifosi, riuscendo ad imporsi di nuovo tra i titolari grazie ad una serie di buone prestazioni. Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro, cifra che al momento il club capitolino non sembra interessato a versare nelle casse del Leeds.